Etape 4 : Roglic a fait parler la puissance à Orcières-Merlette

L’équipe Jumbo-Visma n’a pas travaillé pour rien. Si sa participation au Tour de France était entourée de doutes avant le Grand Départ, Primoz Roglic les a tous dissipés à l’arrivée de la 4eme étape au sommet d’Orcières-Merlette grâce à sa pointe de vitesse, devançant sur la ligne son compatriote Tadej Pogacar et Guillaume Martin, très volontaire dans le dernier kilomètre. Une étape qui a vu la grande échappée du jour mettre les voiles dès le kilomètre 0. Un groupe de six coureurs composé des Français Quentin Pacher, Mathieu Burgaudeau et Alexis Vuillermoz, du Belge Tiesj Benoot ainsi que des deux coureurs de la formation Israel Start-Up Nation Krists Neilands et Nils Politt a eu la bénédiction du peloton. Mais la formation Deceuninck-Quick Step a tout de même veillé au grain, ne laissant pas plus de quatre minutes aux fuyards, Alexis Vuillermoz étant une menace potentielle pour le maillot jaune de Julian Alaphilippe. Le temps fort de la première partie de course a été le sprint intermédiaire situé au kilomètre 51,5.

Bennett a mis Sagan sous pression



Si Nils Politt a fait le plein de points, le peloton a été secoué par la lutte pour le maillot vert entre Peter Sagan et Sam Bennett. Bien emmené par Michael Morkov, l’Irlandais a réglé le sprint et pu remonter à hauteur de Peter Sagan au classement par points mais la meilleure place au classement général du coureur de la formation Bora-Hansgrohe lui permet de conserver la tunique une journée de plus. Après ce point chaud, la montagne s’est présentée devant les coureurs avec Quentin Pacher qui n’a pas boudé son plaisir de prendre les points au sommet des trois premières difficultés du jour dans un groupe qui, malgré quelques désaccords ponctuels, a su rester soudé jusqu’à la descente suivant la Côte de l’Aullagnier. En effet, Tiesj Benoot a été victime d’une spectaculaire chute à 25km de l’arrivée dont il est sorti heureusement indemne, mais pas son vélo. Nils Politt et Mathieu Burgaudeau ont coupé leur effort avant que Krists Neilands ne parte seul dans la Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes... pour être repris au pied de la montée finale, à 7km de l’arrivée.

Roglic a bonifié le travail de son équipe



Alors que l’équipe Deceuninck-Quick Step a géré l’allure du peloton dès le départ, le dernier relais de Bob Jungels a fait place à l’effort concerté de l’équipe Jumbo-Visma. La formation néerlandaise a chargé Wout van Aert d’imposer un rythme très soutenu dans les pentes régulières de la montée vers Orcières-Merlette (7,1km à 6,7%). Un tempo qui a étiré ce qu’il restait du peloton et fait céder un par un ceux qui ne pouvaient plus tenir. Sepp Kuss a pris le relais à 1500m de l’arrivée afin de mettre en place le sprint final pour Primoz Roglic. A 500m du but, Guillaume Martin a tenté de gripper la belle mécanique des Jumbo-Visma mais sans succès, le sprint s’avérant inévitable. Comme il a pu le faire sur le Tour de l’Ain ou le Critérium du Dauphiné, le champion de Slovénie a été irrésistible, devançant sur la ligne Tadej Pogacar et Guillaume Martin. Julian Alaphilippe, qui a dû faire la montée sans équipiers, prend la cinquième place et conserve son maillot jaune devant Adam Yates. Grâce aux dix secondes de bonification, Primoz Roglic s’installe sur le podium à sept secondes du Français.