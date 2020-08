Etape 3 : Un sprint à Sisteron ?

Cette fois, ça y est, le peloton quitte définitivement la Côte d’Azur ! Après deux étapes autour de Nice pour débuter cette Grande Boucle 2020, les coureurs vont quitter la préfecture des Alpes-Maritimes pour prendre la direction du Nord-Ouest via une partie de la Route Napoléon, vers le Var et les Alpes-de-Haute-Provence où sera jugée l’arrivée, à Sisteron, après 198 kilomètres. Quatre cols sont répertoriés ce lundi : le Col du Pilon (782m, 3eme catégorie, 8,4km à 5,1%), le Col de la Faye (984m, 3eme catégorie, 5,3km à 4,8%), le Col des Lègues (1148m, 3eme catégorie, 6,9km à 5,4%) et le Col de l’Orme (734m, 4eme catégorie, 2,7km à 5%).





Un sprint intermédiaire à 38km de l'arrivée

Des difficultés qui ne devraient pas gêner les sprinteurs, qui auront droit à un sprint intermédiaire à Digne-les-Bains à 38 kilomètres de l’arrivée pour se jauger (à moins que d’éventuels échappés n’aient raflé tous les points en jeu), avant un probable sprint massif à l’arrivée à Sisteron. La ville des Alpes-de-Haute-Provence a déjà accueilli un départ d’étape, en 2010, mais jamais d’arrivée. Une arrivée qui devrait être jugée entre 17h00 et 17h35, selon la vitesse des coureurs. Lundi, des orages sont attendus sur la région niçoise alors que le soleil devrait briller sur Sisteron (23°c).