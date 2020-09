Etape 21 - Pogacar : « Ce sport est dingue ! »

Sam Bennett (IRL/Deceuninck-Quick Step) - Vainqueur de l’étape et du classement par points

« Je ne peux pas exprimer ce que je ressens, de me retrouver ici avec le maillot vert en ayant gagné l’étape des Champs-Elysées. Ici, ce sont les championnats du monde du sprint. Je n’aurais jamais pensé gagner ici, et avec en plus le maillot vert, c’est fantastique. Je fais partie d’une équipe de rêve. C’est une sensation incroyable. La souffrance dans les montagnes en valait la peine. Cela m’a pris si longtemps d’en arriver là, maintenant je vais savourer chaque détail de cette victoire. Le final était vraiment technique et rapide, j’étais très nerveux quand on s’est porté à l’avant. Mes coéquipiers ont quasiment détruit la course dès le tunnel et j’ai pensé que c’était un peu trop tôt. J’ai laissé les gars de Trek-Segafredo lancer leur accélération les premiers et ensuite j’y suis allé. J’ai cru que j’allais me faire dépasser, je n’arrive pas à croire que j’ai gagné. »

Wout van Aert (PBS/Jumbo-Visma) - 6eme de l’étape

« Notre préparation n'a pas été parfaite. Normalement, Amund Grondahl Jansen est dans son rôle pour m'emmener, car il fait la même chose pour Dylan Groenewegen. Mais il a eu un problème mécanique dans le dernier tour. J'ai dû trouver ma position moi-même et cela a plutôt bien fonctionné, parce que j'ai abordé le dernier virage avec beaucoup de vitesse. Mais, j'ai perdu trop de temps en contournant Elia Viviani. Ce fut un Tour fantastique, avec une fin amère. Mais maintenant, j'attends avec impatience les championnats du monde. Je vais maintenant me détendre à la maison pendant deux jours et ensuite je partirai à Imola mercredi, pour y découvrir le parcours jeudi. »

Hugo Hofstetter (FRA/Israel Start-Up Nation) - 8eme de l’étape

« Il faut être réaliste, j'avais de très bonnes jambes mais je pense que Sam Bennett a une vraie équipe, complètement autour de lui. Je ne sais pas si je peux avoir l'espoir de gagner un jour sur les Champs-Elysées. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir un peu plus de soutien. C'est dommage car Nils Politt a eu une crevaison et Tom van Asbroeck a aussi eu un problème. C'était deux coéquipiers qui me manquaient dans le final. C'est dommage, tout seul on fait beaucoup d'efforts pour garder les roues, se replacer et se battre un peu avant le sprint. J'avais la bonne roue avec Alexander Kristoff mais je n'ai pas trouvé l'ouverture au moment où il fallait y aller. C'est là qu'on paie les efforts faits pour se replacer individuellement. Ça fait cinq places dans le Top 10, plus deux fois où je l'avais dans les jambes et je n'ai pas pu faire le sprint. Il faut savoir se satisfaire des choses. Je suis content d'être arrivé sur les Champs-Elysées et d'avoir montré que je suis régulier au sprint. »

Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) - 39eme de l’étape et 2eme du classement général

« Bien sûr, j'aurais préféré gagner. Mais je suis fier du travail accompli dans l'équipe, nous avons montré de belles choses pendant trois semaines. Félicitations à Tadej Pogacar, il a montré qu'il a mérité sa victoire. On verra dans l'avenir si je peux encore gagner un Tour, mais je n'y pense pas en ce moment, j'avance au jour le jour et je veux profiter de ce moment. Car malgré tout, je me suis préparé pendant des mois et je suis heureux de ce que nous avons réalisé. »

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - 41eme de l’étape et vainqueur du Tour de France

« C’est incroyable, c’est vraiment fou d’être le vainqueur du Tour de France. Même si j’avais terminé deuxième ou encore plus loin, j’aurais été content d’être là. C’est le top du top. Je n’arrive pas à décrire ça avec des mots. Aujourd’hui (dimanche), c’est une journée très spéciale que j’ai passée avec mes coéquipiers. Enfin, nous avons eu un peu de temps pour parler sur le vélo, alors que les autres jours nous étions tout le temps à fond. Je crois que tous les coureurs du peloton sont venus me féliciter aujourd’hui (dimanche). Ce sport est dingue ! »

Miguel Angel Lopez (COL/Astana) - 59eme de l’étape et 6eme du classement général

« Je pense que j'ai fait un bon Tour de France. C'était vraiment agréable de faire mes débuts dans cette grande course et de le faire jusqu'au bout en arrivant à Paris. J'ai tellement aimé cette course, j'étais compétitif, j'étais toujours au contact des meilleurs coureurs et j'ai gagné une belle étape. J'étais proche d'un gros résultat et de monter sur le podium, mais j'ai raté une journée pour atteindre mon objectif. C'est une expérience précieuse et je suis sûr que je reviendrai plus fort. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers et le staff pour ces trois semaines. C'était quelque chose d'incroyable. »

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) - 105eme de l’étape et 11eme du classement général

« Je finis ce Tour vraiment bien, j'ai même pu bosser aujourd'hui (dimanche) pour aider Elia Viviani à faire un beau sprint. On est passé pas loin d'une victoire d'étape en début de Tour, avec plusieurs places sur le podium. Ça fait plusieurs années que l'équipe attend ça mais on est sur la bonne voie. La saison continue, dès la semaine prochaine avec les Mondiaux, Liège-Bastogne-Liège et le Tour d'Espagne. J'espère qu'au Mondial, le maillot sera au bout pour l'équipe de France, on a de bonnes cartes pour ça. »

Marc Hirschi (SUI/Sunweb) - 138eme de l’étape et Super-Combatif du Tour

« Il y avait eu un premier grand moment, au début, à Nice. Je pensais rejoindre des échappées pour gagner, mais j'ai fini deuxième dès la 2eme étape et j'étais déçu. Ensuite je suis allé dans une échappée et je ne pensais pas que je pourrais être aussi fort dans les longs cols. Finalement, j'ai réussi à gagner la 12eme étape, c'était un grand soulagement. Après, j'ai profité de la dernière semaine. Maintenant, c'est une super sensation de finir sur la ligne d'arrivée ici. »



Sources : site officiel du Tour de France, France Télévisions, Eurosport, Cyclism’Actu, site officiel de l’équipe Astana