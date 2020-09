Etape 20 : Un dernier (gros) effort avant Paris

Un parcours en trois parties

Décidément, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, en est tombé amoureux. Depuis 2012, ce sera le cinquième passage de la Grande Boucle à La Planche des Belles Filles après 2014, 2017, 2019 et donc cette année. Sauf que ce samedi, on trouvera un changement par rapport à l'édition de l'an dernier qui avait sacré Dylan Teuns (Bahrain-Merida devenue Bahrain-McLaren depuis) et vu Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) perdre le maillot jaune au profit de Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Cette fois, la seule difficulté de la Haute-Saône sera utilisée dans le cadre d'un contre-la-montre individuel. Avant d'aborder les Champs-Élysées le lendemain au prisme d'une étape relativement tranquille, les coureurs feront face à la dernière courte mais rude journée de coursePar rapport au parcours de l'an dernier, la portion non-asphaltée ne sera pas utilisée.Ce contre-la-montre peut se délier en trois morceaux. Dès le départ du premier coureur (à partir de 11h30), une partie plutôt roulante lance cette 20eme étape jusqu'à la commune du Raddon où un premier point de chronométrage sera présent.La montée de la Planche des Belles Filles est le troisième et dernier morceau du parcours. Le dernier coureur partira à 17h14. S'il est bien négocié par les coureurs, ce contre-la-montre peut inverser quelques positions dans le classement général juste avant le grand final à Paris.