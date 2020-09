Cavagna s'est bien entraîné pour Imola



CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2020

Classement général après 19 étapes (sur 21)

LA VIE DES MAILLOTS

Il était difficile de prévoir si l’étape de ce vendredi allait plus convenir aux baroudeurs ou aux sprinteurs. Et c’est finalement un baroudeur qui l’a emporté… après s’être extirpé d’une échappée composée de nombreux sprinteurs ! Soren Kragh Andersen, déjà vainqueur de la 14eme étape à Lyon la semaine passée, s’est imposé à Champagnole, en se montrant, une fois de plus, très intelligent. Le Danois est parti seul à 15 kilomètres de l’arrivée, alors qu’il était au sein d’une échappée de douze coureurs, où l’on trouvait notamment les trois candidats au maillot vert, Sam Bennett, Peter Sagan et Matteo Trentin.Mais Andersen (26 ans) est parti au bon moment, n'ayant pas le choix que d'y aller seul s'il voulait s'imposer, et a tout donné jusqu’à l’arrivée pour aller décrocher sa deuxième victoire sur le Tour de France en trois participations.Cette étape a été marquée par la longue chevauchée solitaire de Rémi Cavagna. Le coureur français de Deceuninck-Quick Step disputera les championnats du monde de contre-la-montre la semaine prochaine, et s’est offert une belle séance d’entraînement en roulant pendant 130 kilomètres devant, avec 2’55 d’avance au maximum. Walscheid, Soupe, Barthe et Van Baarle ont d’abord tenté de partir en contre, puis Rowe, Rolland et Cosnefroy y sont allés à leur tour et ont rejoint Cavagna à 50 kilomètres de l’arrivée.Le Danois s’est finalement montré le plus fort de tous pour aller triompher dans le Jura. Le peloton est arrivé 7’38 plus tard, avec en son sein le maillot jaune Primoz Roglic, qui a vécu une journée tranquille avant le contre-la-montre de samedi à La Planche des Belles Filles.2- Luka Mezgec (SLO/Mitchelton-Scott) à 53"3- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) à 53"4- Greg Van Avermaet (BEL/CCC) à 53"5- Oliver Naesen (BEL/AG2R-La Mondiale) à 53"6- Nikias Arndt (ALL/Sunweb) à 53"7- Luke Rowe (GBR/Ineos Grenadier) à 59"8- Sam Bennett (IRL/Deceuninck-Quick Step) à 1'029- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) à 1'0210- Matteo Trentin (ITA/CCC) à 1'02...14-...Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 57″Miguel Angel Lopez (COL/Astana) à 1’27Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 3’06Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) à 3’28Enric Mas (ESP/Movistar) à 4’19Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) à 5’55Rigoberto Uran (COL/EF) à 6’05Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 7’24Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 12’12Quarante-cinquième de l'étape, dans l'anonymat du peloton, le Slovène a passé une journée tranquille, où il a pu récupérer avant le contre-la-montre décisif de samedi, où il devra conserver son avance (actuellement de 57 secondes) sur Tadej Pogacar.C'est quasiment fait pour Sam Bennett ! Peter Sagan avait une dernière occasion de lui grappiller des points avant Paris, mais le Slovaque n'y est pas parvenu. L'Irlandais a pris un point de plus que le Slovaque lors du sprint intermédiaire et deux points de plus à l'arrivée ! Avec désormais 55 points d'avance, Bennett remportera le maillot vert s'il arrive sur les Champs-Elysées sans incident.Rémi Cavagna a pris le seul point en jeu ce vendredi, et n'a donc pas inquiété Richard Carapaz. Tout va se jouer samedi dans la montée de La Planche des Belles Filles (qui attribuera des points pour le maillot à pois, même si c'est un contre-la-montre) pour l'Equatorien, qui compte deux points d'avance sur Pogacar et sept sur Roglic.Journée tranquille pour le Slovène, qui a terminé 31eme, dans le peloton. Pogacar compte toujours 3'22 d'avance sur Enric Mas et 1h35 sur Madouas au classement général. Sauf incident, le maillot blanc sera pour lui à Paris !Sunweb a remporté l'étape par équipes ce vendredi, grâce à la victoire de Soren Kragh Andersen, à la sixième place de Nikias Arndt et la 122eme place de Marc Hirschi. Mais c'est toujours Movistar (Rojas 18eme, Oliveira 35eme et Erviti 61eme à Champagnole) qui reste solidement en tête, avec 24'36 d'avance sur Jumbo-Visma.Echappé pendant 130 kilomètres, le rouleur français a logiquement été élu combatif du jour, même s'il n'a pu aller jusqu'au bout de son rêve.