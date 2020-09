Etape 18/Carapaz : « Nous avons décidé ensemble »

Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadier) – Vainqueur de l’étape

« Richard est une personne incroyable. Il m’a proposé, vu qu’il avait le maillot à pois, de prendre la victoire d’étape. C’est un sentiment incroyable. Toute l’équipe a été incroyable aujourd’hui. On a essayé d’être dans les échappées depuis trois jours et de gagner une étape. Aujourd’hui, on l’a fait, je suis si heureux. J’ai déjà gagné de grosses courses pendant ma carrière, et je ne sais pas si c’est parce que c’est le Tour, mais c’est quand même quelque chose de particulier. On a gagné à deux. Les gens criaient, nous encourageaient. On est arrivé lentement jusqu’à l’arrivée, et cette ambiance, je ne l’oublierai jamais. La façon dont nous avons remporté cette étape, ça donne encore plus d’émotions. »

Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) – Maillot blanc

« Primoz était le plus fort aujourd’hui, une fois de plus. Je n’ai pas pu grappiller la moindre seconde. J’ai fait une bonne ascension, mais je n’ai pas eu la force pour le contrer, et je me contente de mon résultat. J’ai essayé de sprinter pour la troisième place. Je suis content de ma journée. »

Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadier) – Maillot à pois

« On est parti tous les deux et on voulait vraiment gagner l’étape et des points pour le maillot à pois. Ça a été un travail collectif. Nous avons décidé ensemble que Michal allait gagner l’étape et moi le maillot à pois. Maintenant que nous l’avons, nous allons le défendre et il faudra trouver la meilleure stratégie. »

Bryan Coquard (FRA/B&B Hôtels – Vital Concept)

« J’ai une meilleure gueule qu’hier (sourires). Ça n’a pas été » facile, j’ai été lâché rapidement dans le premier col. J’ai serré les dents et je suis rentré dans la descente ensuite. On a passé une journée. On arrive neuf minutes avant la fin des délais. Les Alpes sont passées. Maintenant, on va essayer de soigner le genou, et après on verra. Et j’espère que d’ici deux jours, ce sera possible de sprinter. »

Propos recueillis au micro de France Télévisions