La formation Bora-Hansgrohe tient enfin sa première victoire. Après avoir vu Peter Sagan échouer au sprint, Lennard Kämna a pris sa revanche du Puy Mary, où il avait été battu dans le final par Daniel Felipe Martinez. Le jeune coureur allemand, qui a fêté sa première victoire professionnelle lors du dernier Critérium du Dauphiné, a signé ce mardi un succès à Villard-de-Lans qu’il gardera en mémoire pour longtemps. Un succès qui doit beaucoup au travail de toute son équipe car, comme elle l’a fait à plusieurs reprises depuis le départ de ce Tour de France, la formation allemande a forcé l’allure dans les premiers kilomètres, sans doute pour mettre en bonne position Peter Sagan dans son duel avec Sam Bennett mais sans jamais parvenir à décramponner l’Irlandais. Une stratégie qui, au final, a permis à la formation allemande de mettre aux hommes aux avant-postes, Daniel Oss et Lennard Kämna au sein d’une échappée de quinze coureurs qui a eu l’aval du peloton après un peu plus de 40 kilomètres de course. Une échappée où ont pris place notamment Richard Carapaz, Julian Alaphilippe, Warren Barguil, Matteo Trentin ou Quentin Pacher.

Rolland a réduit l’écart sur Cosnefroy pour le maillot à pois

Après un premier contre formé par Esteban Chaves, Marc Hirschi et Nans Peters puis un autre avec le Suisse et Jonathan Castroviejo, c’est un trio composé de Pierre Rolland, Tiesj Benoot et Casper Pedersen qui s’est lancé dans une chasse derrière le groupe de tête. Au prix d’un énorme effort, la jonction a été faite au kilomètre 56 pour former la grande échappée de cette étape. Sur la route, Matteo Trentin n’a pas laissé passer l’occasion de grappiller 20 points au sprint intermédiaire et, grâce aux trois points supplémentaires pris sur la ligne d’arrivée, revenir à douze longueurs de Peter Sagan au classement par points. Après le maillot vert, c’est le maillot à pois qui a pris le devant de la scène avec Pierre Rolland qui est allé chercher cinq points au sommet du Col de Porte après être parti à 1500m du sommet, avant de faire la même chose au sommet de la Côte de Revel pour revenir à hauteur de Benoît Cosnefroy, qui garde toutefois sa tunique à pois au bénéfice de ses résultats depuis le début du Tour. Avant d’arriver au pied de la Montée de Saint-Nizier-de-Moucherotte, Quentin Pacher a tenté sa chance en solitaire. Des pentes qui ont vu Egan Bernal lâcher très rapidement pour finir l’étape dans l’anonymat du gruppetto aux côtés des sprinteurs, jetant plus de doutes sur sa capacité à finir le Tour.

Kämna a piégé tout le monde, Pogacar a testé Roglic

Aux avant-postes, derrière Quentin Pacher, Andrey Amador a haussé l’allure du groupe de poursuivants, qui s’est délité petit à petit, Warren Barguil et Pavel Sivakov étant lâchés dans la manœuvre. C’est finalement un quatuor composé Lennard Kämna, Julian Alaphilippe, Sébastien Reichenbach et Richard Carapaz qui est revenu sur le coureur de la formation B&B Hotels-Vital Concept à 4600m du sommet. Une montée dont le pied, concernant le peloton, a vu Guillaume Martin tenter de partir mais sans se sortir du marquage de l’équipe Jumbo-Visma. Richard Carapaz a dynamité le groupe de tête à deux kilomètres du sommet, voyant Julian Alaphilippe revenir sur lui à haute vitesse... avant d’exploser totalement, laissant l’Equatorien et Lennard Kämna seuls en tête. Tout proche du sommet, l’Allemand a contré le coureur de la formation Ineos Grenadiers et n’a ensuite jamais été rattrapé. Comptant 30 secondes d’avance au pied de la descente puis faisant parler sa puissance sur le plateau menant à la courte montée finale vers Villard-de-Lans, Lennard Kämna a pu savourer le final pour signer sa deuxième victoire professionnelle. Richard Carapaz et Sébastien Reichenbach complètent le podium alors que le peloton, arrivé près de 17 minutes plus tard, a été secoué par Tadej Pogacar. Le Slovène a tenté sa chance à plusieurs reprises dans les 2200m à 6,5% pour reprendre du temps à Primoz Roglic mais sans succès, écartant toutefois Nairo Quintana, qui a perdu 35 secondes. Miguel Angel Lopez a également attaqué dans les 500 derniers mètres mais sans faire aucune cassure. A la veille du terrible Col de la Loze, à Méribel, Primoz Roglic voit le maillot jaune rester solidement sur ses épaules mais le test qui l’attend ce mercredi pourrait être terrible.



CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2020

16eme étape - La Tour-du-Pin-Villard-de-Lans (164km) - Mardi 15 septembre 2020

1- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) en 4h13’52’’

2- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 1’27’’

3- Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 1’56’’

4- Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 2’34’’

5- Simon Geschke (ALL/CCC) à 2’35’’

6- Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) à 2’37’’

7- Tiesj Benoot (BEL/Sunweb) à 2’41’’

8- Nicolas Roche (IRL/Sunweb) à 2’47’’

9- Quentin Pacher (FRA/B&B Hotels-Vital Concept) à 2’51’’

10- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 2’54’’

...



Classement général après 16 étapes (sur 21)

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 70h37’07’’

2- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 40’’

3- Rigoberto Uran (COL/EF) à 1’34’’

4- Miguel Angel Lopez (COL/Astana) à 1’45’’

5- Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) à 2’03’’

6- Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 2’13’’

7- Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) à 2’16’’

8- Enric Mas (ESP/Movistar) à 3’15’’

9- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 5’19’’

9- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 5’43’’

...

La vie des maillots

Maillot jaune : Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma)



A la veille du Col de la Madeleine et du Col de la Loze, Primoz Roglic a eu un avant-goût de ce qui l’attend ce mardi. Après Guillaume Martin dans la Montée de Saint-Nizier-de-Moucherotte, c’est Tadej Pogacar qui a attaqué dans la montée finale. Si son équipe Jumbo-Visma a pu contrôler ces offensives sans perdre son sang-froid, les pentes des deux cols au programme de la 17eme étape seront une toute autre histoire.



Maillot vert : Sam Bennett (IRL/Deceuninck-Quick Step)



Une nouvelle fois mis au défi par l’équipe Bora-Hansgrohe en début d’étape, Sam Bennett n’a jamais quitté la roue de Peter Sagan et a pu aisément finir l’étape dans le gruppetto, à 27 minutes du vainqueur du jour. L’Irlandais sait désormais que son maillot vert tient à sa capacité à passer les Alpes avec un défi considérable qui se présente à lui ce mercredi, Peter Sagan étant de moins en moins une menace pour lui les jours passant.



Maillot à pois : Benoît Cosnefroy (FRA/AG2R-La Mondiale)



Dans l’incapacité à prendre la bonne roue quand le peloton s’est affolé en début d’étape, Benoît Cosnefroy, comme toute son équipe AG2R-La Mondiale, n’a pas pu prendre la bonne échappée et marquer des points précieux pour sauvegarder son maillot à pois. Pierre Rolland, revenu en force sur l’échappée du jour, a pris beaucoup de points mais pas suffisamment pour arracher le maillot à pois de son compatriote, seulement pour revenir à égalité au classement général.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Plus rien ne semble s’opposer à voir Tadej Pogacar finir meilleur jeune du Tour de France 2020. Le Slovène s’est montré une nouvelle fois très costaud dans le final de cette 16eme étape, tout le contraire de son seul rival Enric Mas qui a fini dans le groupe des favoris mais subissant la course.



Classement par équipes : Movistar



Si, avec deux coureurs dans les quatre premiers, l’équipe Ineos Grenadiers a remporté cette étape, Movistar a profité de la présence aux avant-postes de Carlos Verona et Imanol Erviti pour conserver solidement sa première place au classement par équipes avec 35 minutes d’avance sur la formation britannique.



Combatif du jour : Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers)



Dynamiteur de la fin de course dans la Montée de Saint-Nizier-de-Moucherotte et très actif dans la formation de la grande échappée de cette 16eme étape, Richard Carapaz a convaincu le jury du Prix de la Combativité.