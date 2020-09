Etape 16 - Kämna : « Un gros soulagement pour l’équipe et pour moi »

Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) - Vainqueur de l’étape

« Une bagarre dès le début pour avoir une place l’échappée et ensuite c’était aussi très dur. Je savais qu’il fallait que j’arrive à finir tout seul pour avoir une chance de m’imposer. Dans le final, j’ai vu que Richard Carapaz ralentissait très légèrement et j’ai attaqué à ce moment-là. C’est un gros soulagement pour l’équipe et pour moi. Je ne pouvais à peine l’imaginer. »

Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) - 2eme de l’étape et combatif du jour

« Je ne suis pas déçu de ne pas avoir gagné aujourd’hui (mardi). Nous sommes satisfaits du travail effectué. On ne peut pas toujours gagner, Lennard Kämna était le plus fort aujourd’hui (mardi). J’ai fait de mon mieux, je ne pouvais pas faire plus. C’est une victoire qu’il mérite largement et, pour moi, finir deuxième d’une étape du Tour de France signifie beaucoup. Des jours importants nous attendent, gagner une étape serait la meilleure chose pour l’équipe. Nous nous réveillons chaque jour avec ce rêve et nous espérons pouvoir le réaliser. »

Sébastien Reichenbach (FRA/Groupama-FDJ) - 3eme de l’étape

« Tout est parti de travers au moment le plus dur. J’ai réussi à prendre l’échappée à deux reprises et j’espérais qu’on passerait le sommet ensemble, je n’imaginais pas qu’il y aurait des attaques aussi tôt. Je suis parvenu à revenir à 200 ou 300 mètres du sommet mais ils sont repartis. Je n’ai pas de regrets, ils étaient tous plus forts que moi. »

Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) - 6eme de l’étape

« J'ai coincé dans la dernière ascension. Le Tour est super relevé et je ne suis pas à 100 %. Je pensais avoir tout bien fait dans la préparation mais je ne suis pas en condition. Ils sont sortis à la pédale, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui (mardi), il n'y avait pas de tactique à avoir et y aller comme un bourrin. Mais on n'a rien pu faire. »

Quentin Pacher (FRA/B&B Hotels-Vital Concept) - 9eme de l’étape

« Le but, ce n’est pas de prendre du plaisir, c'est d'aller chercher une victoire d'étape. C'est sûr que lorsqu'on se retrouve échappée sur le Tour, jouer la gagne avec de grands coureurs, on ne prend que du plaisir. C'est pour des moments comme ça qu'on s'entraîne dur et qu'on se prépare. Quand je me suis projeté à l'avant, le but c'était de servir de relai pour Pierre Rolland plus tard. Je voulais surtout anticiper les attaques de Lennard Kämna, Richard Carapaz et c'est presque ce qu'il s'est passé. Il me manque peut-être un ou deux kilomètres au sommet pour basculer avec eux. Je ne regrette rien du tout, j'ai joué ma carte à fond et j'ai couru comme on aime le faire, en étant offensif. »

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) - 10eme de l’étape

« C’était difficile dans le final, je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. J’ai tout donné. La manière dont ça s’est passé est dommage mais la course s’est animée tôt et la victoire s’est éloignée. J’ai été battu par de meilleurs coureurs aujourd’hui (mardi). Gagner une étape va être difficile mais il en reste quelques-unes qui me conviennent mais, tout d’abord, je dois penser à récupérer des efforts du jour. Je connais le Col de la Loze et c’est vraiment difficile. C’est la première fois que nous allons arriver là-bas, donc ça sera spécial. »

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - 21eme de l’étape et maillot blanc

« Je suis prêt pour l’étape reine. Le final est très violent, ce sera très dur pour tout le monde. Les six derniers kilomètres, il faut vraiment avoir de très bonnes jambes. On peut perdre énormément de temps si on n’est pas en forme. Même à l’entraînement, pour arriver en haut ça a été difficile, je n’ose même pas imaginer ce que ce sera en course. »

Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) - 22eme de l’étape et maillot jaune

« C’était une bonne journée même si le départ a été rapide. Et, sur la fin, il a fallu rester très concentré parce que le rythme s’est accéléré. Il reste de grosses journées mais nous sommes prêts, les gars font un super boulot et j’ai hâte de disputer l’étape de demain (mercredi). Ce sera le point culminant, l’étape reine, avec des derniers kilomètres très difficiles. Mais nous ne serons pas loin de Courchevel, que je connais bien grâce au saut à skis. On fera de notre mieux. »

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) - 29eme de l’étape

« La semaine prochaine, il sera trop tard pour essayer quelque chose. Il n’y a plus beaucoup d’occasions, j’ai donc essayé en début de course de prendre une échappée, mais la Jumbo-Visma m’a littéralement fait comprendre que ce n’était pas envisageable car j’étais trop près au général. Je me suis alors dit qu’on pourrait peut-être me laisser quelques minutes gratuitement dans le final, puisque je ne suis pas un danger immédiat pour Primoz Roglic, et c’est pour ça qu’on a tenté quelque chose avec Nicolas Edet. Mais ils ont de nouveau réagi et la montée était un peu trop roulante. Mais on n’a pas de regrets, on a tenté, et on retentera. Je ne vais pas me relever à quelques jours de la fin pour seulement viser les étapes. Ça serait manquer de respect à la course et à mes coéquipiers. Je ne vais pas pleurnicher. Chacun fait sa course. Les Jumbo-Visma sont excessivement forts. Ce qui serait frustrant en revanche, ce serait de tout le temps rester dans les roues et de ne rien tenter. C’est la course. »

Benoît Cosnefroy (FRA/AG2R-La Mondiale) - 108eme de l’étape et maillot à pois

« Mes adversaires se partagent les points depuis une semaine, ils font les choses bien ! J’ai gardé ce maillot aujourd’hui (mardi), je vais donc essayer de le défendre mais je ne me fais pas d’illusions, ce sera certainement ma dernière journée avec. »

Sam Bennett (IRL/Deceuninck-Quick Step) - 139eme de l’étape et maillot vert

« Finalement tout s’est bien passé, je m’attendais à un départ rapide. J’espère que j’aurai encore des jambes pour l’étape de demain (mercredi), je me suis surtout intéressé à économiser de l’énergie après le sprint intermédiaire parce que les efforts se payent. Pour le moment, le plan fonctionne bien mais il y a encore du boulot, il faut bagarrer jusqu’à dimanche. Vendredi pourrait être une grosse journée. Je suis de plus en plus optimiste, mais je sais aussi que les choses peuvent changer. »



