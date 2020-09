Etape 15 : Le Grand Colombier en juge de paix

Un dernier (gros effort) avant la deuxième journée de repos ! Cette 15eme étape, entre Lyon et Grand Colombier, sur 174,5km, a de quoi faire des dégâts, et peut-être des grosses différences au classement général ! Si les 98 premiers kilomètres sont tout plats, ou presque, dans les départements du Rhône, de l’Isère et de l’Ain, avec un sprint intermédiaire au Bouchage (58eme kilomètre), la deuxième partie de l’étape sera bien plus ardue ! Les coureurs devront d’abord grimper la Montée de la Selle de Fromentel, classée en 1ere catégorie, avec ses 11.1 kilomètres à 8.1% de moyenne. Et après neuf kilomètres de descente, la route va monter de nouveau, avec l’ascension du Col de la Biche, classé lui aussi en 1ere catégorie, avec ses 6,9 kilomètres à 8,9% de la moyenne.





Les deux derniers cols à huis clos

Après la descente et une petite quinzaine de kilomètres de plat, viendra alors le gros morceau de cette étape : le Grand Colombier, classé hors catégorie. Les coureurs devront grimper à 1501m d’altitude, via une route de 17,4 kilomètres à 7,1% de moyenne ! Autant dire qu’aucun coup de mou ne sera pardonné lors de cette étape. A noter que l’ascension du Col de la Biche et du Grand Colombier se fera à huis clos, sur décision du préfet de l’Ain, suite à la recrudescence de l’épidémie de coronavirus. L’arrivée est prévue entre 17h11 et 17h40 et il devrait faire très beau ce dimanche.