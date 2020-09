Etape 12 : Hirschi tient enfin sa victoire, Roglic reste en jaune

Personne n’est venu lui contester la victoire d’étape, cette fois ! Après avoir été battu dans le final par Julian Alaphilippe lors de la 2eme étape à Nice puis par Tadej Pogacar et Primoz Roglic à Laruns lors de la 9eme étape, Marc Hirschi est bien devenu un vainqueur d’étape sur le Tour de France à l’issue du « jour le plus long » pour le peloton, à Sarran. Une étape, longue de 218km, qui s’est animée dès le départ de Chauvigny. En effet, plusieurs accélérations ont secoué le peloton avec un trio composé de Nils Politt, Luis Leon Sanchez et Imanol Erviti, vite rattrapé par Max Walscheid, qui a pu obtenir l’aval des équipes de sprinteurs pour ouvrir la route. Mathieu Burgaudeau, suivi par Kasper Asgreen, sont ensuite partis pour une longue chasse-patate qui leur a toutefois permis de faire la jonction après 63 kilomètres. Le duo franco-danois a rattrapé la tête de course peu après le sprint intermédiaire qui, dans le peloton, a permis à Sam Bennett de conforter un peu plus son maillot vert avant une deuxième partie d’étape bien plus compliquée pour lui. Le peloton, mené par l’équipe Bora-Hansgrohe de Peter Sagan et Maximilian Schachmann, a régulé l’allure d’un peloton qui a perdu Ilnur Zakarin au niveau du ravitaillement.

Les Sunweb ont tout misé sur Hirschi



Le Russe, handicapé par une côte fracturée, a préféré mettre pied à terre avant le passage du Tour de France à Saint-Léonard-de-Noblat, fief de Raymond Poulidor. L’allure menée par l’équipe allemande a permis au peloton de réduire petit à petit l’écart sur le groupe de six fuyards, passé sous la minute à 50 kilomètres de l’arrivée. Sentant le retour de ce dernier inéluctable, Kasper Asgreen a joué son va-tout dans la Côte de la Croix-du-Pey (4,8km à 6%) dont le sommet se situe à un peu plus de 40 kilomètres de l’arrivée alors que, dans le même temps, Sam Bennett s’est laissé décrocher contrairement à un Peter Sagan plus résistant dans la pente. Une difficulté dans laquelle la formation Sunweb a mis à exécution son plan avec, dans un premier temps, une offensive de Soren Kragh Andersen et Tiesj Benoot qui a permis à un petit groupe, dans lequel la formation Sunweb s’est retrouvée en surnombre, de se détacher. Juge de paix de cette 12eme étape, la montée du Suc au May (3,8km à 7,7% et des pointes au-dessus de 15%) a vu Marc Soler tenter un coup de force mais l’Espagnol a vu cinq coureurs dont Quentin Pacher et Marc Hirschi suivre son accélération alors que, derrière, un large groupe de contre avec Kenny Elissonde, Sébastien Reichenbach ou encore Pierre Rolland s’est formé.

Hirschi en costaud, Rolland se signale, Alaphilippe à contretemps



A 28 kilomètres de la ligne d’arrivée, après une dernière accélération de Soren Kragh Andersen et Tiesj Benoot, Marc Hirschi a pris ses responsabilités, partant seul vers la victoire d’étape avec Marc Soler et Maximilian Schachmann en chasse puis repris à dix kilomètres du but. Dans le peloton, sentant la victoire d’étape s’éloigner, Julian Alaphilippe s’est appuyé sur Dries Devenyns pour revenir sur le groupe de poursuivants mais, toujours à contretemps, l’ancien porteur du maillot jaune n’a jamais pu revenir à moins de 45 secondes du Suisse, survolté dans ce final loin d’être évident, malgré plusieurs accélérations. Bien placés dans le groupe de contre, Nicolas Roche et Soren Kragh Andersen ont coupé toute offensive pour protéger leur coéquipier qui a pu savourer le dernier kilomètre pour sa première victoire d’étape sur le Tour de France, la première pour un Suisse depuis le prologue de Liège et le succès de Fabian Cancellara, qui est son agent. Derrière, Pierre Rolland est parti seul à deux kilomètres de l’arrivée pour prendre la deuxième place devant Soren Kragh Andersen, qui empêche Quentin Pacher de placer un deuxième coureur de l’équipe B&B Hotels-Vital Concept dans le Top 3. Le peloton, réglé au sprint par Peter Sagan, est arrivé deux minutes et demie plus tard, avec Primoz Roglic qui a passé une journée très tranquille pour conserver son maillot jaune.