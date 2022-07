Etape 12 : Feu d'artifice dans l'étape-reine des Alpes ?

Après l'étape exceptionnelle de ce mercredi, marquée par la défaillance du maillot jaune dans le Col du Granon, qu'en sera-t-il de la 12eme étape du Tour de France, l'étape-reine de la traversée des Alpes ? En ce 14 juillet, jour forcément spécial sur la Grande Boucle, le spectacle promet d'être au rendez-vous, entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Alors que les coureurs ont emprunté les routes du Granon pour la première fois depuis 1986, jour où Bernard Hinault avait porté pour la dernière fois de sa carrière le maillot jaune, les organisateurs du Tour ont cette fois décidé de tracer le même parcours que le lendemain de cette fameuse étape de 1986, celle du 21 juillet où Bernard Hinault et Greg LeMond sont arrivés main dans la main.

Enfin une première victoire française ?

Après le départ de Briançon, à 1337m d'altitude, le peloton va de suite grimper, direction le Col du Galibier, et ses 2642m (23km d'ascension à 5,1% de moyenne), via le Lautaret, puis ils descendront vers St-Jean-de-Maurienne, en passant par le Télégraphe qu'ils ont gravi ce mercredi. Après cette longue descente, place au Col de la Croix de Fer, et ses 2067m d'altitude (29km d'ascension à 5,2% de moyenne). Puis après avoir descendu vers Allemond, les coureurs grimperont une dernière fois, en direction de l'Alpe d'Huez, et ses 21 lacets mythiques (13,8km d'ascension à 8,1%). Le départ réel sera donné à 13h20 et l'arrivée est prévue entre 18h00 et 18h30. Une première victoire française sur le Tour 2022 en ce 14 juillet serait évidemment un grand moment.



Le commentaire de Christian Prudhomme : "Le clin d’œil à l’histoire rejoint ici la volonté de clôturer la bataille des Alpes sur un parcours taillé pour les grimpeurs les plus tranchants. Il s’agit de la réplique exacte du Briançon-Alpe d’Huez de 1986, avec au programme une nouvelle ascension du Galibier, puis la montée au col de la Croix de Fer, avant de s’expliquer sur les 21 virages menant à la station iséroise. Un bilan intermédiaire s’imposera à ce stade de la partie."