Etape 11/Ewan : « Peter ne voulait pas lui faire de mal »

Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) – Vainqueur de l’étape

« On savait que le sprint serait agité. C’était très nerveux. J’ai essayé de sortir au dernier moment, de bien tracer ma ligne. On était très près les uns des autres. Dans l’emballage final, dans l’hystérie sur une étape du Tour, on ne pense pas forcément à la sécurité, on veut passer la ligne le premier. Je suis sûr que Peter ne voulait pas lui faire de mal (à Van Aert, ndlr), il voulait juste gagner, comme nous tous. Il n’aurait pas dû faire ça mais il n’a pas voulu faire de mal à qui que ce soit. Malheureusement nous ne sommes pas complets chez Lotto-Soudal et dans un sprint ça fait la différence quand il vous manque des coéquipiers. Mais mes collègues ont bossé dur aujourd’hui et je ne peux pas les remercier assez. »

Sam Bennett (IRL/Deceuninck-Quick Step) – Maillot vert

« Cela fait partie du sprint. Le sprint, c’est physique. C’est vrai que c’était vraiment très nerveux aujourd’hui, ça frottait énormément. Je suis peut-être sorti un peu tard, mais je voudrais remercier mes coéquipiers pour le boulot qu’ils ont fait. C’était un final très dur, je ne me souviens presque plus de ce qu’il s’est passé quand j’y repense »

Matthieu Ladagnous (FRA/Groupama-FDJ) – Combatif du jour

« C’était une étape où on n’avait rien à jouer. On n’a pas de sprinteurs et on ne joue plus le classement général. Hier, Stefan Küng s’est fait plaisir, aujourd’hui je me suis fait plaisir. J’aurais aimé avoir un ou plusieurs mecs avec moi. Je me suis retrouvé tout seul, j’ai roulé. Le vent n’était pas très favorable mais j’ai essayé de faire au mieux. Je crois que c’est la seule échappée que je fais tout seul, j’ai profité. On est une équipe de copains, on était parti avec l’ambition du classement général avec Thibaut. Mais on est toujours très motivé, il reste encore des étapes à aller gagner. On a beaucoup de grimpeurs dans l’équipe. »



