Etape 11 : Sprint massif à Poitiers ?

Une longue ligne droite en guise d'arrivée

La journée de mardi a été propice à la cure thermale. Après une journée de repos lundi, les coureurs ont pris à pleins poumons l'air marin d'une étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, dans un décor inédit de carte postale. Pas l'ombre d'une difficulté hormis le souffle d'un vent salé à l'approche des marais. Ce mercredi, le peloton va s'engouffrer dans un autre marais, plus à l'intérieur des terres, communément appelé le Poitevin.Après la Charente-Maritime, direction les Deux-Sèvres pour le peloton qui fera face, au kilomètre 91, à la seule et unique difficulté (légère) de la journée, la Côte de Cherveux (106 m, 4eme catégorie, 1,1 km à 4,4 %).Et même si le tracé s’élèvera un tout petit peu, au moins jusqu'au sprint intermédiaire des Grands Ajoncs (kilomètre 108), les coureurs ne devraient pas avoir de mal à boucler aisément cette étape de 167,5 km. En revanche, les équipes de sprinteurs doivent se tenir prêtes.Dans le Marais Poitevin de la Vienne, où un certain Arnaud Démare s'était imposé en 2014 lors des championnats de France, les conditions devraient être optimales pour une grande bataille au sprint. Selon le rythme de course, le peloton devrait arriver entre 17h18 et 17h39.