Etape 10 : Qui s'envolera à l'altiport de Megève ?

Le commentaire de Christian Prudhomme :

Après l'étape helvético-française de dimanche et une journée de repos bien méritée, le Tour de France repart ce mardi avec la 10eme étape, qui se déroulera entièrement en Haute-Savoie. Qui dit département 74 dit forcément relief important, et le peloton sera effectivement servi, même si ce ne sera pas l'étape la plus difficile de cette traversée des Alpes. Après le départ de Morzine, où ils ont passé la journée de repos, à 864m d'altitude, les coureurs descendront un petit peu, avant de grimper la côte de Chevenoz, classée en 4eme catégorie. Puis après un passage près du Lac Léman, à Thonon-les-Bains, c'est le col de Jambaz, classé en 3eme catégorie, qui se présentera aux coureurs. Après une belle descente, ils auront droit à la côte de Chatillon-sur-Cluses, classée en 4eme catégorie, avant 25 kilomètres de plat, avec à la clé le sprint intermédiaire de Passy-Marlioz.Classée en 2eme catégorie, elle permettra aux coureurs de grimper à 1382m d'altitude, à 4,1% de moyenne. Le 15 août 2020, lors de la 4eme étape du Critérium du Dauphiné, Lennard Kämna avait décroché la première victoire de sa carrière à l'altiport de Megève. L'Allemand, repris dans les derniers hectomètres de la Super Planche des Belles Filles et 21eme du classement général, sera-t-il en mesure de rééditer son exploit ? Ou la victoire se jouera-t-elle entre les cadors ?"Au lendemain de la journée de repos, le parcours offre un décor de montagne à couper le souffle, bordant notamment le lac Léman avant de se diriger vers Megève. Le tracé serpente entre les vallées, reportant une explication entre costauds à la flamme rouge. La ligne d’arrivée est tracée sur l’altiport, comme lors du Critérium du Dauphiné 2020."