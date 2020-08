Education First : Trois Colombiens pour rêver sur le Tour

En plus de l’anglais, la deuxième langue parlée au sein de l’équipe américaine Education First pendant le Tour de France sera l’espagnol, sans aucun doute ! Les dirigeants d’« EF Pro Cycling » ont en effet décidé d’amener trois coureurs colombiens sur la Grande Boucle, et non des moindres. A 33 ans, Rigoberto Uran va prendre part à son septième Tour, dont il a notamment terminé deuxième en 2017 et septième l’an passé. Il ne souhaite pas viser un gros objectif au départ, préférant voir « au jour le jour », mais a de sérieux atouts à faire valoir. Son compatriote Sergio Higuita (23 ans), vainqueur d’une étape sur la Vuelta 2019 (qu’il a finie 14eme) et champion de Colombie en titre, va quant à lui découvrir le Tour de France. Trente-sixième l’an passé, Daniel Martinez (24 ans) sera plus attendu cette année, puisqu’il vient de remporter le Critérium du Dauphiné. Les trois Colombiens ont chacun les moyens de viser un Top 10 du Tour de France cette année, reste à savoir qui aura le leadership dans le trio.

Carty et Powless, les petits nouveaux

Pour les accompagner au sein de l'équipe au maillot rose fluo, on retrouve l’ancien vainqueur du maillot blanc (en 2012), l’Américain Tejay van Garderen, qui apportera son expérience, notamment aux deux bizuts que sont le Britannique Hugh Carty (26 ans) et l’Américain Neilson Powless (24 ans pendant le Tour). Les solides Alberto Bettiol et Jens Keukeleire pourraient quant à eux se glisser dans des échappées et viser des victoires d’étapes.



L’équipe Education-First pour le Tour de France : Alberto Bettiol (ITA), Hugh Carty (GBR), Sergio Higuita (COL), Jens Keukeleire (BEL), Daniel Felipe Martinez (COL), Neilson Powless (USA), Rigoberto Uran (COL), Tejay van Garderen (USA)