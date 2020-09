Education First : Higuita abandonne

Sergio Higuita fauché par la roue arrière de Bob Jungels !



Sergio Higuita ne verra pas le Grand Colombier ! Le champion de Colombie, membre de l'équipe américaine Education First, a été contraint d'abandonner ce dimanche lors de la 15eme étape du Tour de France, qui partait de Lyon. Le coureur de 23 ans a chuté une vingtaine de minutes après le départ, en se faisant faucher involontairement par Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step). Alors qu'il venait de tourner la tête derrière lui, Higuita n'a pas fait attention au Luxembourgeois qui changeait de trajectoire juste devant lui et est lourdement tombé sur le côté gauche.Sergio Higuita disputait le premier Tour de France de sa carrière et occupait la 16eme place du classement général, à 26'12 de Primoz Roglic.Quatorzième de la Vuelta l'an passé, mais aussi vainqueur du Tour de Colombie et troisième de Paris-Nice en début de saison, Sergio Higuita est assurément l'un des nombreux Colombiens sur qui il faudra compter lors des prochains Tours de France.