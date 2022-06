DSM : Bardet en leader et tout pour les victoires d'étape

Kragh Andersen pas retenu

Monté à deux reprises sur le podium (il avait terminé 2eme en 2016 et 3eme en 2017) et arrivé cinq fois dans le Top 10 final, l'ancien chef de file de l'équipe AG2R-La Mondiale passé sous pavillon néerlandais l'année dernière sera chargé de conduire la destinée d'L'Italien Alberto Dainese comme l'Australien Chris Hamilton, le Norvégien Andreas Leknessund, le Néerlandais Martijn Tusveld et l'Américain Kevin Vermaerke prendront en effet le départ du Tour pour la première fois de leur jeune carrière.Quant au Néerlandais Nils Eekhoff, s'il ne fera pas partie, lui, des néophytes, il ne prendra part toutefois qu'à son deuxième Tour après sa 126eme place au classement final l'année dernière.Il n'a pas été retenu par DSM, qui a choisi de tout miser sur Bardet et surLà encore, l'Auvergnat, vainqueur de trois étapes depuis ses débuts sur le Tour, aura son rôle à jouer. Cette année, l'ancien poulain de Vincent Lavenu a uniquement disputé le Tour d'Italie. Malade, il l'a quitté au soir de la 13eme étape. Un mois plus tôt, le dauphin de Christopher Froome sur le Tour 2016 avait remporté le Tour des Alpes. Son dernier succès à ce jour.: Romain Bardet (FRA), John Degenkolb (ALL), Nils Eekhoff (PBS), Alberto Dainese (ITA), Chris Hamilton (AUS), Andreas Leknessund (NOR), Martijn Tusveld (PBS), Kevin Vermaerke (USA)