Dennis sort du silence après son abandon

Rohan Dennis s'est exprimé sur son abandon lors de la 12e étape du Tour de France, jeudi, sans en donner la raison exacte.

"Je suis très déçu de quitter la course à ce stade, confie l'Australien sur le site de la Bahrain-Merida. De toute évidence, le contre-la-montre individuel de demain (vendredi) constituait un objectif important pour moi et mon équipe, mais étant donné mon sentiment actuel, il était judicieux de se retirer plus tôt aujourd'hui (jeudi). Je souhaite le meilleur à mes coéquipiers pour le reste de la course et souhaite remercier tous les fans du Tour de France qui m'ont encouragé, tant à la maison que sur le bord de la route, depuis Bruxelles. J'espère revenir dans cette belle course au cours des saisons à venir."

La piste d'une dispute avec ses dirigeants au sujet du matériel a été évoquée pour justifier ce retrait soudain de Dennis, qui n'est ni blessé, ni malade.

#TDF2019



@RohanDennis "I am very disappointed to leave the race at this point. Obviously tomorrow’s ITT had been a big goal for me and the team, but given my current feeling it was the right decision to withdraw earlier today".



Read more > https://t.co/nqaj0izWKa pic.twitter.com/iwqZePW98N