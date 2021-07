Démare : « J'ai tout donné »

Arnaud Démare ne prendra pas le départ de la 10eme étape ce mardi à Albertville, au lendemain de la première journée de repos. Comme son compatriote Bryan Coquard (B&B Hôtels/KTM), le sprinteur français de la Groupama - FDJ est arrivé hors délais au soir de la 9eme étape entre Cluses et Tignes, tout comme son poisson pilote Jacopo Guarnieri ou l'autre sprinteur français Bryan Coquard. En fin de journée dimanche, le jury a confirmé que la course s'arrêtait ici pour l'ancien champion de France. Après un tracé éprouvant et des conditions climatiques extrêmes, le Picard a confié ses impressions au moment de quitter les siens. " Je n'ai pas de regrets, j'ai donné le maximum sur la journée", a expliqué l'intéressé après l'arrivée. Forcément, depuis la chute je ne suis pas à 100% et sur le Tour, ça coûte cher. On a vécu une journée vraiment incroyable, on a eu tellement froid, mais c'est pareil pour tous les coureurs. D'entrée de jeu ça a mal démarré avec Konovalovas qui tombe dès le premier jour, et ensuite je suis tombé sur le premier sprint. Il fallait se remettre dedans, mais rien ne s'est goupillé comme on le voulait sur ce Tour."

« Je ne suis pas triste »

Muet cette année, le quadruple vainqueur du Giro en 2020 quitte la compétition par la petite porte mais sans regrets. " J'ai donné le maximum, je ne peux rien faire de plus, a avoué le sprinteur. C'est le sport, sur le Tour c'est marche ou crève, mais on va forcément remonter la pente après ça". Après l'abandon de Thibaut Pinot sur le Tour en 2020, Groupama - FDJ voit une nouvelle fois, l'un de ses coureurs majeurs quitter la Grande Boucle. La formation française va du même coup devoir placer ses derniers espoirs sur David Gaudu, 10eme du classement général à 7'22 de Tadej Pogacar. A défaut de Démare...