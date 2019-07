Déluge sur Val-Thorens, l'étape menacée ?

Les conditions climatiques ne s'arrangent pas sur la Tour de France. Alors que la 19e étape a été amputée dans l'urgence de l'ascension de Tignes, et que la 20e a été raccourcie (le Cormet de Roselend étant impraticable), c'est un vrai déluge qui s'abat sur Val-Thorens, où doit arriver l'étape du jour.

La rumeur d'une annulation a circulé, mais Thierry Gouvenou, le directeur de course, a assuré aux journalistes que le départ serait bien donné, à 14h35, si les choses restent en l'état.

En revanche, la caravane publicitaire n'empruntera pas les routes vers la station des Trois Vallées ce samedi, en raison des intempéries.

Thierry Gouvenou (race director) also says race will start.*



*Again, as things stand