Decuninck-Quick Step : Alaphilippe n'est « pas frustré de ne pas jouer le classement général »

Julian Alaphilippe est sans doute le seul membre du Top 10 du Tour de France 2019 à ne pas jouer le classement général cette année, mais le coureur français et son équipe belge Deceuninck-Quick Step en ont décidé ainsi. Sauf immense opportunité comme ce fut le cas l’an passé, où il était en pleine forme, « Loulou » visera d’abord les victoires d’étapes en 2020, comme il l’a rappelé dans sa conférence de presse d’avant-Tour ce jeudi : « Je ne pense pas que je sois fait pour le classement général du Tour de France, explique-t-il, selon des propos relayés par Cyclingnews. L’année dernière, j’étais très près, même si ce n’était pas mon objectif. Mais cette année, si vous considérez mon état de forme et mon équipe, nous ne sommes pas concentrés sur le classement général. L’année dernière était spéciale pour moi, inoubliable. Mais là, nous commençons une nouvelle saison, un nouveau Tour. Je suis toujours ambitieux quand je suis au départ d’une course, et le Tour donne une motivation supplémentaire, mais je ne veux pas regarder trop loin. Je ne suis pas frustré de ne pas jouer le classement général. C’est naturel pour moi de viser les étapes et faire quelque chose de bien avec mes coéquipiers. C’est notre objectif. Nous ne sommes pas là pour gagner le Tour, même si je serai agressif, comme toujours."

Rendez-vous dimanche soir !

En partant de Nice ce samedi, le Tour de France 2020 va offrir aux coureurs une étape difficile dès le deuxième jour, avec le Col de la Colmiane (1500m, 1ere catégorie), le Col du Turini (1607m, 1ere catégorie) et le Col d’Eze (490m, 2eme catégorie) à gravir. Pour Alaphilippe, c’est seulement dimanche soir qu’on en saura plus sur son état de forme : « C’est vraiment important de bien commencer le Tour et voir comment je me sens. Je veux essayer de vraiment faire une belle étape dimanche car elle sera difficile. Avec les 4000m de dénivelé, qui sait, cela peut être une opportunité pour moi. Mais ça va aussi dépendre de la météo. La pluie est attendue ce week-end, et elle pourrait jouer un rôle. Je saurai seulement dimanche soir comment vont mes jambes et comment je dois aborder la suite du Tour. » Attendons dimanche alors, en se rappelant qu’à J-2 du départ du Tour de France 2019, Julian Alaphilippe n’aurait jamais imaginé passer quatorze jours en jaune et finir cinquième sur les Champs-Elysées.