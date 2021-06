Deceuninck-Quick Step : Pas d'Evenepoel sur le Tour en 2022

Si Mathieu van der Poel brille sur le Tour de France, Remco Evenepoel va devoir patienter. Le prodige belge, champion d’Europe du contre-la-montre en 2019 et notamment vainqueur du Tour de Pologne la saison passée, ne devrait pas connaître la pression inhérente à la Grande Boucle dans un avenir proche. Absent de longs mois à la suite d’une fracture du bassin consécutive à sa lourde chute sur le Tour de Lombardie 2020, Remco Evenepoel a fait son retour à la compétition sur le dernier Giro, sur lequel il a dû renoncer avant le départ de la 18eme étape en raison d’une chute et d’un manque de forme sur les derniers jours de course. Dans un entretien accordé à la RTBF, Patrick Lefévère n’a pas échappé à la question sur la présence de sa pépite sur la Grande Boucle dès 2022. Mais la réponse du patron du « Wolfpack » ne va pas dans le sens d’une présence de Remco Evenepoel à Copenhague l’an prochain : « On ne l'autorise pas ».

Lefévère veut voir Evenepoel s’aguerrir sur le Giro

Agé de seulement 21 ans, Remco Evenepoel est encore un coureur jeune au plus haut niveau. C’est pour cela que Patrick Lefévère semble vouloir le faire monter en régime progressivement, notamment sur les routes du Giro concernant les Grands Tours. « On va d’abord essayer de faire un très beau Giro dans des circonstances normales, a confié le patron de l’équipe Deceuninck-Quick Step. C'est une décision logique et facile. » Dans l’intervalle, la formation belge pourra compter sur Julian Alaphilippe, qui a porté le maillot jaune ce dimanche avant de le céder à Mathieu van der Poel à l’arrivée de la deuxième étape à Mûr-de-Bretagne. « C'est vrai que ce Tour lui correspond bien, a confié Patrick Lefévère au sujet de son coureur français. Il n'est pas très dur avec peu d'arrivées au sommet. » Alors que ce dernier a affirmé vouloir tout d’abord prendre du plaisir avant de montrer de l’ambition concernant le classement général du Tour de France, les objectifs pourraient changer au fil des trois semaines de course.