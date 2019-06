Deceuninck-Quick Step: Avec Alaphilipe, mais sans Gilbert !

Philippe Gilbert ne participera pas au prochain Tour de France (du 6 au 28 juillet). Le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step ne figure pas, à la différence de ses coéquipiers Julian Alaphilippe, maillot à pois l'an dernier sur la Grande Boucle, et Elia Viviani, candidat à une victoire dès le Grand Départ de cette édition 2019 à Bruxelles, dans la sélection opérée par son Directeur sportif Patrick Lefévère. Le Belge a commenté la nouvelle sur son compte Twitter.

Three weeks in July. Crosswinds, tricky finishes, punchy hills, gruelling mountains. And one motivated Wolfpack!

We give you our squad for @LeTour: https://t.co/z5rFo281wr

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/wPFuFCyzo1 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) 26 juin 2019

"C'est avec une grande déception que je dois annoncer que je ne participerai pas au Tour de France cette année. Après ma chute et ma sortie précoce l'an dernier, j'étais très motivé pour revenir cette année. Cela aurait été mon 10e Tour mais, malheureusement, je vais devoir reporter mes plans", a écrit Gilbert, âgé aujourd'hui de 36 ans, sur le réseau social.

Malgré sa déception, le vainqueur de Paris-Roubaix a assuré qu'il allait être "le supporter numéro 1 de l'équipe dans les prochaines semaines".

It’s with great disappointment I have to announce that I won't be participating in this year’s @LeTour . After my crash and early exit last year I was very motivated to return this year. It would have been my 10th Tour, but unfortunately I will have to postpone those plans. (1/2) — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) 26 juin 2019