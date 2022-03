Cyclisme - Tour de France (F) : 24 équipes ont été retenues

Cinq équipes françaises seront présentes dans le peloton



Les 24 équipes du Tour de France féminin

Les choses commencent à prendre forme, petit à petit. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, l'organisation du Tour de France féminin a dévoilé le nom des 24 équipes qui prendront part à la toute première édition de la Grande Boucle., et plus précisément entre les dimanches 24 et 31 juillet prochains. Cette liste est notamment et surtout composée des quatorze formations de l'actuel WorldTour féminin, soit le circuit mondial.Ajoutez à cela les trois équipes qui se sont qualifiées, au niveau sportif, sans oublier les sept qui ont également reçu une invitation pour ce prestigieux événement. En tout, on retrouvera ainsi notamment. Le grand départ sera donné du côté de la Tour Eiffel, quelques heures seulement avant l'arrivée du Tour de France messieurs. Quant à l'arrivée chez les dames, elle sera ensuite jugée au niveau de la Super Planche des Belles Filles, dans le département de la Haute-Saône.Canyon (GER), EF Education (USA), FDJ/Nouvelle-Aquitaine (FRA), Human PH (USA), Liv (NED), Movistar (ESP), Roland Cogeas (SUI), BikeExchange (AUS), DSM (NED), Jumbo (NED), SD Worx (NED), Trek (USA), UAE (UAE), Uno-X (NOR).Ceratizit (GER), Parkhotel (NED), Valcar (ITA).AG Insurance (NED), Arkea (FRA), Cofidis (FRA), Le Col (GBR), Plantur (BEL), Stade Rochelais (FRA), Saint-Michel Auber (FRA).