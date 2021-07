Cyclisme - Tour de France (E18) : Les réactions après la 18eme étape

TADEJ POGACAR (SLO / UAE TEAM EMIRATES) - VAINQUEUR DE L'ÉTAPE ET MAILLOT JAUNE

GUILLAUME MARTIN (FRA / COFIDIS) - 12EME DE L'ÉTAPE

MARC MADIOT - MANAGER DE L'ÉQUIPE GROUPAMA - FDJ

DAVID GAUDU (FRA / GROUPAMA - FDJ) - 19EME DE L'ÉTAPE ET COMBATTIF DU JOUR

PIERRE LATOUR (FRA / TOTAL ENERGIES) - 46EME DE L'ÉTAPE

JULIAN ALAPHILIPPE (FRA / DECEUNINCK - QUICK-STEP) - 78EME DE L'ÉTAPE

« C'est incroyable ! Après hier, aujourd'hui... Je ne sais pas, c'est beau. Je me sens bien et je suis très heureux. Pour moi, le cyclisme est un jeu depuis le début, j'aime m'entrainer en jouant. Je pense avoir 50% de chance de gagner ce Tour mais il reste trois jours. Ça sent bon et je me sens bien mais je ne suis pas à l'abri d'un pépin. Aujourd'hui, c'était super dur dès le début du Col du Tourmalet. J'étais dans la roue des autres coureurs, j'étais concentré sur la dernière difficulté avec cette arrivée au sommet. Pour la fin du Tour, je ne suis pas inquiet par (Jonas) Vingegaard (Team Jumbo-Visma), même pour le chrono. J'essaye de faire de mon mieux en tout cas, on verra demain. C'est possible de perdre six minutes, c'est déjà arrivé. »« C'était une journée brutale lors de cette étape courte. Il y avait beaucoup de mouvements, ça n'a pas arrêté, le rythme était très élevé aussi. J'avais de bonnes jambes aujourd'hui, même dans le final. La formation d'Ineos-Grenadiers a imposé un gros tempo dans la montée, il fallait juste suivre. Je pense que le Top 10 est assuré (il est 8eme actuellement), je suis satisfait et j'y vois une progression. Je visais la victoire d'étape tout en occultant totalement le Top 10 et finalement c'est le contraire. Surtout, je me suis fait plaisir sur ce Tour. »« C'était franchement bien tenté mais ça s'est mal goupillé avec Rigoberto Uran sur la fin. Il y avait peut-être moyen de faire rentrer David dans le Top 10 avec la défaillance du coureur d'EF-Nippo. David finit superbement bien le Tour que ce soit sur le plan physique ou mental. On a des regrets au regard de sa forme... Je suis content que l'équipe n'ait pas sombré malgré les déceptions et les chutes, j'ai vu des gars soudés. Avec Stefan Küng, on va tenter une dernière fois sur le chrono. »« Le Tourmalet est mon ascension préférée, j'adore être dans les Pyrénées. On avait un plan en tête depuis ce matin, on a tenté le tour pour le tout. On savait que sur une arrivée finale, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ou Richard Carapaz étaient meilleurs. Il fallait donc attaquer tôt. Franchement, on a fait une belle étape même si on n'a pas terminé comme on le voulait. Aucun regret aujourd'hui, on a tout donné, on avait à cœur de briller. Il nous reste une chance avec Stefan Küng sur le chrono. »« Je suis très content, les jambes sont bien revenues, ça fait plaisir de ressentir à nouveau des sensations sur les cols longs. C'était douloureux mais j'ai pris du plaisir notamment avec le public. Quand on compare aux années précédentes, les jambes sont là et c'est le plus important. Je vais faire le chrono à bloc pour essayer de me faire une petite place avant d'en terminer. »« J'ai couru comme si c'était la dernière étape du Tour, je n'ai aucun regret. C'est juste dommage de ne pas avoir pris plus d'avance aujourd'hui au sein de l'échappée. Quand j'ai vu que ça ne courait pas, j'avais déjà hâte que ça se termine. Je suis content tout de même car j'ai tout donné. »