Covid : Deux coureurs placés à l'isolement

Les règles continuent de s'appliquer

Soulagement pour les organisateurs, les coureurs et les suiveurs du Tour de France. Comme cela avait déjà été le cas lundi dernier lors du deuxième jour de repos sur la Grande Boucle, tous les coureurs testés ce dimanche à Carcassonne après la 15eme étape, et à la veille de la troisième journée de repos, sont négatifs, a annoncé l'Union cycliste internationale ce lundi dans un communiqué. Précision toutefois : deux coureurs ont été placés à l'isolement dans l'attente de nouveaux résultats. "Conformément aux « Règles à appliquer pour l’organisation de compétitions de cyclisme sur route dans le contexte de la pandémie de coronavirus » établies par l’Union Cycliste Internationale (UCI) et récemment mises à jour pour les Grands Tours, tous les coureurs participant au Tour de France ont été testés durant la soirée du 17 juillet, veille de journée de repos. Dans ce cadre, tous les tests se sont révélés négatifs, à l’exception de ceux de deux coureurs pour lesquels un complément d’expertise biologique s’avère nécessaire. Ces deux coureurs ne figurent pas dans les 20 premières places du classement général de l’épreuve.Une décision finale quant à leur participation ou non à la suite de l’épreuve sera prise d’ici à demain matin de manière collégiale par les parties concernées (médecins d’équipe et Covid-19 de l’épreuve, et Directeur Médical de l’UCI)."L'UCI tient à rappeler également les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus : "Dans le but de lutter de la manière la plus efficace contre la propagation du Covid-19, la société organisatrice du Tour de France (A.S.O.) avait annoncé le 12 juillet dernier la fermeture de l’accès aux paddocks des équipes des coureurs à toutes personnes extérieures à l’UCI, au staff des équipes et au personnel de l’organisation de la course.. Il s'agit notamment de l'obligation de porter un masque, de maintenir une distance physique suffisante et de se désinfecter fréquemment les mains." Le prix à payer pour que les six derniers jours de course se déroulent du mieux possible...