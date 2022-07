Covid-19 : Tous les coureurs testés négatifs

Martin, Bouchard et Stake Laegen ont quitté le Tour

Guillaume Martin, exclu de ce Tour de France après avoir été testé positif au Covid-19, avait annoncé que son départ ne serait que le premier d'une longue série, l'UCI ayant prévu de profiter de la journée de repos pour tester tous les coureurs encore en course. Le leader français de l'équipe Cofidis, très amer au point de presque regretter de s'être montré trop honnête, s'était trompé sur toute la ligne. Car si l'UCI a bien testé tous les coureurs du peloton de cette Grande Boucle, dimanche à Chatel Les Portes du Soleil à l'issue de la 9eme étape et première étape de montagne remportée par le Luxembourgeois Bob Jungels, tous se sont révélé négatifs. L'instance a en effet annoncé lundi dans la matinée via un communiqué rédigé communément avec l'organisateur ASO alors que la deuxième journée de repos débutait à peine que"Conformément aux règles à appliquer pour l’organisation de compétitions de cyclisme sur route dans le contexte de la pandémie de coronavirus établies par l’Union Cycliste Internationale (UCI) et récemment mises à jour pour les Grands Tours, tous les coureurs participant au Tour de France ont été testés durant la soirée du 10 juillet. Tous les tests se sont révélés négatifs", fait état le communiqué.L'UCI rappelle au passage aux coureurs du peloton de continuer d'appliquer les gestes barrière. "Il s'agit notamment de l'obligation de porter un masque, de maintenir une distance physique suffisante et de se désinfecter fréquemment les mains."(Morzine-Megève, deuxième étape de montagne, 148,1 km). Sauf si Alexis Vuillermoz, hospitalisé dimanche pour des examens complémentaires, décide finalement qu'il ne souhaite pas poursuivre cette Grande Boucle. Au même titre que Martin, le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE Emirates), coéquipier du maillot jaune et double vainqueur sortant Tadej Pogacar, avaient dû eux aussi quitter le Tour après avoir été testé positifs au Covid-19.