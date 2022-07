Cort Nielsen vainqueur à la photo-finish, Pogacar reste en jaune pour onze secondes

Kämna rate le maillot jaune pour onze secondes

La course neutralisée pendant un quart d'heure

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

10eme étape - Morzine - Megève (148,5km) - Mardi 12 juillet 2022



Magnus Cort Nielsen n’est pas que le grimpeur des côtes de 4eme catégorie du Danemark et du nord de la France ! Le Danois de l’équipe EF Education-EasyPost peut aussi gagner au sommet, comme il l’a démontré ce mardi à l’altiport de Megève. Vainqueur à la photo-finish au détriment de l’Australien Nick Schultz, le coureur de 29 ans s’offre la 23eme victoire de sa carrière, la deuxième sur le Tour de France après celle arrivant à Carcassonne en 2018, au terme d’une très belle étape., jetant son vélo sur la ligne pour devancer Schultz, pendant que le vétéran Luis Leon Sanchez, très en vue dans le final, prenait la troisième place.Si le suspense a été de mise pour la victoire d’étape, cela a également été le cas pour le classement général. Tout au long de la journée, Tadej Pogacar a vu Lennard Kämma, présent dans l’échappée du jour, lui ravir le maillot jaune virtuel puis lui rendre. Et finalement, le coureur allemand, dixième de l’étape à 22 secondes du vainqueur, échoue pour onze secondes à prendre la tête du classement général. Vainqueur à l’altiport de Megève lors du Critérium du Dauphiné 2020,Perdre le maillot jaune n’aurait peut-être pas été une trop mauvaise nouvelle pour Tadej Pogacar et son équipe UAE Emirates, qui a perdu un élément très important avec George Bennett, positif au covid, et qui a vu Marc Hirschi galérer dès que la route s’élevait pendant cette journée. Malgré tout, le Slovène n’a pas été inquiété, et c’est même lui qui a facilement gagné le sprint du peloton sur la ligne d’arrivée.Cette étape est partie sur un rythme élevé, avec de nombreuses attaques, et c’est finalement après 60 kilomètre que l’échappée du jour s’est formée. Une échappée de 25 coureurs, dont Laporte, Ganna, Van Baarle, Bettiol, Gilbert, Boasson Hagen ou encore Rolland, et qui a rapidement pris beaucoup d’avance. A 42 kilomètres de l’arrivée, Alberto Bettiol, sans vraiment le vouloir, est parti seul.(le même dont faisait partie la jeune femme qui s’était accrochée au filet lors du dernier Roland-Garros), et même s’il est parvenu à passer entre eux, au milieu des fumigènes, la direction de course a rapidement décidé de neutraliser l’étape. Il a ensuite fallu un bon quart d’heure pour faire partir les manifestants, puis redonner le départ à Bettiol, parti avec 30 secondes d’avance sur ses poursuivants puis 7’25 sur le peloton. Le coureur italien a finalement été repris à douze kilomètres de l’arrivée, et c’est finalement son coéquipier qui a triomphé.1- Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education EasyPost) en 3h18'502- Nick Schultz (AUS/BikeExchange - Jayco) mt3- Luis Leon Sanchez (ESP/Bahrain Victorious) à 7"4- Matteo Jorgenson (USA/Movistar) à 8"5- Dylan van Barle (PBS/Ineos Grenadiers) à 10"6- Georg Zimmermann (ALL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 15"7-8- Andreas Leknessund (NOR/DSM) à 20"9- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) à 22"10- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 22"2- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 11"Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 39’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’17’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’25’’Tom Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’46’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 1’50’’Luis Leon Sanchez (ESP/Bahrain Victorious) à 1’50’’