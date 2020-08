Coronavirus : Deux cas « non négatifs » chez Lotto-Soudal

Lotto-Soudal ne veut pas prendre le moindre risque. A deux jours du Grand Départ du Tour de France à Nice, l’équipe belge a appris que deux de ses membres avaient été testés « non négatifs » au coronavirus, suite à un test PCR. Il s’agit de deux membres du staff, et Lotto-Soudal a décidé de les renvoyer à la maison, ainsi que les deux personnes qui partageaient leur chambre. « La sécurité reste notre priorité n°1 » fait savoir Lotto Soudal, qui se présentera sur le Tour avec Steff Cras, Jasper de Buyst, Thomas de Gendt, John Degenkolb, Caleb Ewan, Frederik Frison, Philippe Gilbert, et Roger Kluge. L’équipe belge ne précise pas si les personnes « non-négatives » présentaient des symptômes et si elles seront remplacées d’ici samedi.

Quel est le protocole ?

Ce mardi, un coureur de Bora-Hansgrohe avait été testé positif au coronavirus, ce qui avait entraîné le retrait de l’équipe allemande de la Bretagne Classic, mais le deuxième test s’est avéré négatif. Le flou règne donc, alors qu’on ne sait toujours pas quel sera le protocole sanitaire exact mis en place sur le Tour de France. Alors que la première version du protocole stipulait que deux cas positifs en une semaine entraîneraient l’exclusion de l’équipe, la deuxième version a été assouplie, mais n’a pas été dévoilée. La tension monte à moins de 48 heures du départ de ce Tour de France pas comme les autres, où le Grand Départ se déroulera dans un quasi-huis clos samedi sur la Côte d’Azur.