Coquard et Rolland de retour sur le Tour

Ce samedi 29 août va être un grand jour pour l’équipe B&B Hotels-Vital Concept, qui va prendre le départ de son tout premier Tour de France. Invitée par les organisateurs, l’équipe bretonne a dévoilé le nom des coureurs qui la représenteront au fil de la dernière semaine, et a annoncé le dernier nom ce lundi. Sans surprise, c’est le sprinteur vice-champion de France Bryan Coquard qui sera le leader des « Men in Glaz » et qui revient donc sur le Tour pour la première fois depuis 2016. Il avait terminé deux fois deuxième, sur les Champs-Elysées en 2015 et à Limoges en 2016. Autour du « Coq », on retrouvera six coureurs français, dont Pierre Rolland, le grimpeur, qui va participer à son onzième Tour et qui avait décroché le maillot blanc en 2011. « Je ne suis pas un coureur qui aime annoncer la couleur à l’avance. Le Tour sera extrêmement difficile cette année et de multiples opportunités devraient se présenter aux attaquants. J’ai déjà quelques idées en tête mais, pour les réaliser, il faudra que les jambes répondent », explique celui qui a été perturbé par les blessures ces dernières année. Le Belge Jens Debusschere sera quant à lui le seul coureur étranger de l’équipe et sera le poisson-pilote de Coquard pour les sprints. Trois coureurs vont découvrir la Grande Boucle cette année : Quentin Pacher (28 ans), Cyril Barthe (24 ans) et Maxime Chevalier (21 ans).



L’équipe B&B Hotels-Vital Concept pour le Tour de France : Cyril Barthe (FRA), Maxime Chevalier (FRA), Bryan Coquard (FRA), Pierre Rolland (FRA), Jens Debusschere (BEL), Cyril Gautier (FRA), Quentin Pacher (FRA), Kevin Reza (FRA)