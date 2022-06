#TDF2022 @bryancoquard remplacé par @PerichonPLuc

Des tests successifs menés par le staff médical de l’équipe Cofidis ont révélé un retour positif au Covid-19. Conformément à la politique de l’équipe et en accord avec ASO et l’UCI, il ne sera pas au départ demain @LeTour pic.twitter.com/MPbCilK47i

— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) June 30, 2022

Coquard forfait de dernière minute et remplacé par Périchon



8 hommes prêts à en découdre, de Copenhague à Paris. Des pavés, de la montagne et autant d'opportunités de se montrer.

Rendez-vous dès vendredi pour @LeTour https://t.co/jQpr6DcrcU#TDF22 pic.twitter.com/vqaoqLkYtF

— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) June 27, 2022

COFIDIS (FRA)

Guillaume Martin (FRA)

Pierre-Luc Périchon (FRA)

Anthony Perez (FRA)

Benjamin Thomas (FRA)

Seulement 14eme du classement final, Guillaume Martin (29 ans) avait quitté le Tour d'Italie avec beaucoup de déception. L'occasion lui sera donnée de prendre sa revanche lors du Tour de France, qui partira vendredi de Copenhague (Danemark). Huitième et premier Français de la dernière édition, le Normand, qui enchaînera donc de nouveau deux Grands Tours de suite, fera partie des outsiders. Cofidis fera tout pour permettre à son chef de file de jouer les trouble-fête le plus longtemps possible, en espérant qu'il fera encore mieux qu'en 2021. C'est dans cet objectif que la formation nordiste a bâti l'équipe homogène et au fort potentiel qui a été dévoilée ce lundi au lendemain des championnats nationaux.Pour le reste, Cofidis, qui attend une victoire d'étape depuis... 2018, a tenu à appeler un homme fort pour chaque domaine-clé de cette 109eme édition.Et comme ce Tour réservera également une étape pour les spécialistes des pavés, le manager de l'équipe Cédric Vasseur a pensé à l'Allemand Max Walsheid. L'équipe misera également sur le rouleur d'expérience et compatriote de Walsheid Simon Geschke (neuf participations au Tour de France) ainsi que sur Anthony Perez, lui aussi habitué du rendez-vous.Le Lyonnais a toutefois prouvé ces dernières semaines qu'il avait les épaules et le niveau pour participé à la plus prestigieuse course au monde. L'an dernier, Lafay avait ainsi gagné une étape du Tour d'Italie. Cette année, il s'est également illustré lors de Tirreno-Adriatico. Cette équipe Cofidis, ce sera assurément du costaud.Simon Geschke (ALL)Ion Izagirre (ESP)Victor Lafay (BEL)Max Walscheid (ALL)