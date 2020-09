Cofidis : Anthony Perez revient sur l'accident dont il a été victime

Anthony Perez se voyait avec le maillot à pois. Plus fort que Benoît Cosnefroy au sommet des deux premières difficultés de la 3eme étape du Tour de France, le coureur de la formation Cofidis s’était emparé de manière virtuelle de la première place du classement du meilleur grimpeur. Or Anthony Perez a fini l’étape dans un lit d’hôpital à la suite d’un accident qu’il a expliqué dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe. « Je suis dans la descente derrière la voiture de Roberto Damiani qui me ramène d'une crevaison, il y a une courbe à droite à flanc de falaise. Et donc on ne voyait pas les voitures arrêtées plus loin, assure le coureur de la formation Cofidis qui suivait à ce moment la voiture de son directeur sportif. Ni Roberto ni moi n'avons vu que des voitures devant avaient pilé, donc on ne pouvait pas anticiper. Et là j'ai rebondi contre la voiture puis percuté la falaise. Et je me suis pris un gros rocher dans le dos. »

Pérez : « Sans la voiture, je finissais dans le ravin »

Ce choc avec la voiture de son directeur sportif, Anthony Perez le présente comme un élément qui a réduit les conséquences de cet accident. « En fait, d'une certaine manière, la voiture a amorti le choc pour moi, assure le coureur de la formation Cofidis. Sans la voiture, je tombais par terre et je finissais dans le ravin, je pense. » Se présentant comme « fataliste », Anthony Perez fait contre mauvaise fortune bon cœur. « Il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, c'est ainsi, assure-t-il. Je vais rentrer à la maison d'ici deux jours et revoir ma famille. Maintenant il faut guérir et après on retournera sur le vélo dans six semaines. Ça ne sert à rien de regarder derrière. » Si un premier diagnostic faisait état d’une fracture ouverte à une côte, le coureur âgé de 29 ans a précisé son état de santé. « J'ai deux côtes fracturées, un pneumothorax et des bleus partout, précise-t-il. J'ai trois points de suture au genou et douze dans le dos. » Place maintenant à une période de repos avant un retour à la compétition pour une fin de saison qui s’annonce chargée.