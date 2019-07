Cinq Français dans le Top 15, première depuis 2011

Longtemps en course pour le Maillot jaune, ou pour les places d'honneurs, les coureurs français ont animé ce Tour de France 2019. Malgré l'abandon de Thibaut Pinot lors de la 19e étape, cinq Tricolores ont réussi à se hisser parmi le Top 15 du classement général. Julian Alaphilippe se classe 5e, et premier français. Warren Barguil profite de la méforme de Richie Porte pour terminer à la 10e place. Enfin Guillaume Martin termine 12e, juste devant David Gaudu 13e, deuxième meilleur jeune derrière Egan Bernal. Romain Bardet, quant à lui devance Roman Kreuziger et termine à la 15e place avec le maillot à pois.

C'est une première depuis 2011. A l'époque, Thomas Voeckler (4e), Jean-Christophe Péraud (9e), Pierre Rolland (10e), Jérôme Coppel (13e) et Arnold Jeannesson (14e) avaient terminé dans les 15 premiers d'un Tour remporté par Cadel Evans.