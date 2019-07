Ciccone prolonge avec Trek-Segafredo

Rien n'arrête Giulio Ciccone. Après une victoire d'étape et le maillot du meilleur grimpeur sur le Giro, l'Italien a endossé jeudi le maillot jaune de leader du Tour de France. Des résultats probants qui ont poussé sa formation Trek-Segafredo à prolonger son contrat jusqu'en 2021. "Je suis super excité ! Après mon Giro, il y avait quelques équipes intéressées, mais pour moi c'était assez clair que je voulais rester avec Trek-Segafredo, où je me sens chez moi", a-t-il déclaré.

