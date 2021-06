Cavendish s'impose à Fougères comme en 2015 !

Cavendish se rapproche de Merckx

Van Moer a bien failli aller au bout

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

4eme étape – Redon - Fougères (150,4km) - Mardi 29 juin 2021



Nacer Bouhanni (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Christophe Laporte (FRA/Cofidis) mt

Classement général après 4 étapes (sur 21)

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 8’’

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 45″

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 52"

Encore une belle histoire sur ce Tour de France 2021 ! Il y avait eu la victoire de Julian Alaphilippe douze jours après la naissance de son fils Nino et celle de Mathieu van der Poel qui a endossé le maillot jaune que son grand-père Raymond Poulidor n'avait jamais porté. Et ce mardi, c'est Mark Cavendish, que plus personne ne voyait gagner à nouveau sur le Tour de France, qui a triomphé après le sprint massif de la 4eme étape, entre Redon et Fougères, la ville où il s'était déjà imposé en 2015., l'équipe de ses débuts, après la main tendue par Patrick Lefevere. Mais le sprinteur n°1 de l'équipe belge, c'est Sam Bennett, maillot vert du Tour 2020, et il n'y avait pas de place pour deux sur le Tour.Jusqu'à deux semaines avant le Grand Départ, où l'Irlandais a dû déclarer forfait en raison d'une blessure au genou (blessure dont Lefevere doute, d'ailleurs). Mark Cavendish a donc pris le départ de son treizième Tour samedi, et il a décroché sa 31eme victoire sur la Grande Boucle, pour revenir à trois succès du record d'Eddy Merckx., qui n'a pas compté ses efforts avec son maillot vert sur le dos (c'est d'ailleurs Cavendish qui va lui ravir). Et le Britannique s'est imposé devant Nacer Bouhanni, qui s'offre un deuxième podium de suite, et Jesper Philipsen, qui était deuxième lundi.Pourtant, cette magnifique victoire de Mark Cavendish n'était pas courue d'avance, car à 300 mètres de l'arrivée, c'est encore Brent Van Moer (Lotto Soudal) qui était en tête. Parti avec Pierre-Luc Périchon (Cofidis) dès les premiers kilomètres, le Belge est parti seul à 14 kilomètres de l'arrivée. Il a tenu presque jusqu'au bout, mais il n'a rien pu faire face à l'énorme travail de Deceuninck-Quick Step. Contrairement à lundi, cette étape n'a pas été marquée par des chutes et Mathieu van der Poel a vécu une journée tranquille et reste en jaune. Mais le classement va probablement évoluer mercredi, à l'issue du contre-la-montre entre Changé et Laval (27,2km).2-3- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt4- Michael Matthews (AUS/BikeExchange) mt5- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) mt6- Cees Bol (PBS/DSM) mt7-8- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) mt9- Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt10- André Greipel (ALL/Israel Start-up Nation) mt...Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 31″Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 31″Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 38″Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 39″Enric Mas (ESP/Movistar) à 40″Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 40″