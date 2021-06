Cavendish, Pogacar... : Pour qui les maillots distinctifs ?

La vie des maillots

Douzième de l'étape, Mathieu van der Poel a passé une journée tranquille, sans chute ni gros pépin mécanique. C'est donc lui qui partira en dernier lors du contre-la-montre de mercredi entre Changé et Laval pour ce qui pourrait être sa dernière journée en jaune, car le chrono est loin d'être son exercice préféré.Vainqueur de l'étape et troisième du sprint intermédiaire, le Britannique a fait le plein de points (50+15) et ravit le maillot vert à son coéquipier Julian Alaphilippe. Un maillot qu'il avait ramené sur les Champs-Elysées en 2011, année où il avait décroché cinq victoires. Mark Cavendish compte désormais sept points d'avance sur Julian Alaphilippe et onze sur Michael Matthews.Aucune difficulté n'était répertoriée ce mardi. Ide Schelling conserve donc son maillot à pois un jour de plus, avec un point d'avance sur Mathieu van der Poel et deux sur Anthony Perez. Et il le gardera au moins jusqu'à jeudi soir puisque c'est un contre-la-montre qui sera au programme mercredi, sans le moindre point à distribuer.Après avoir perdu du temps lundi pour avoir été retardé par une chute, le vainqueur du Tour de France 2020 a passé une bonne journée mardi, terminant 28eme de l'étape dans le même temps que Cavendish. Et il pourrait bien creuser l'écart au classement du meilleur jeune grâce au contre-la-montre.Grâce à la 10eme place d'André Greipel, à la 15eme de Rick Zabel et à la 21eme de Guillaume Boivin, l'équipe israélienne remporte le classement par équipes de la journée, mais c'est Bahrain Victorious qui est en tête au général avec 1'33 d'avance sur Jumbo-Visma.Parti dès les premiers kilomètres et rattrapé à 250 mètres de l'arrivée, le coureur belge a formé l'échappée du jour avec Pierre-Luc Périchon (Cofidis), qu'il a laissé seul à 14 kilomètres de la fin. Il est logiquement récompensé du trophée du coureur le plus combatif.