Carnet noir : Roger Hassenforder, ancien maillot jaune du Tour de France, est décédé

Le cyclisme français est en deuil. Ce dimanche, Roger Hassenforder, notamment connu pour avoir porté le maillot jaune sur le Tour de France, est décédé à l'âge de 90 ans. Surnommé « Roger le fou », il n'était pas le coureur le plus sérieux du peloton. Pourtant, l'Alsacien a marqué les esprits des fans de cyclisme par son caractère extravagant. Né en 1930, Hassenforder a obtenu son premier trophée en 1951 lors du Grand Prix de Tourteron. Il s'est petit à petit professionnalisé et a alors débuté une carrière plutôt mouvementée. Très apprécié du public, Roger Hassenforder ne se prenait pas au sérieux et n'hésitait pas à rigoler. Plusieurs anecdotes peuvent être tirées de sa carrière. Notamment lorsqu'il a entraîné plusieurs coureurs dans la Méditerranée, lors de l'étape Cannes-Marseille du Tour de France 1957, dans l'unique but... d'obtenir une Une dans Paris-Match.

Huit étapes gagnées et le maillot jaune porté sur le Tour de France

Roger Hassenforder a participé six fois au Tour de France, pour un total de huit étapes remportées. La première lors de la 5eme étape de l'édition 1955 entre Metz et Colmar. L'année suivante, en 1956, il s'est surpassé en en remportant quatre au total, soit les 4eme, 9eme, 14eme et 21eme étape. Ensuite, il a raflé les 7eme et 14eme étape du Tour de France 1957, sans oublier la 7eme étape en 1959. Malgré ses nombreuses victoires, il a souvent abandonné la Grande Boucle et n'a même terminé qu'une fois la prestigieuse épreuve. C'était alors en 1956, lorsqu'il avait pris la 50eme place finale. Enfin, il a également eu l'honneur de porter le maillot jaune. Lors de sa première participation, soit en 1953, il a eu la prestigieuse tunique dans son escarcelle, durant une durée de quatre jours. Paradoxalement, lors de cette édition, il n'a jamais remporté d'étape, contrairement donc aux cinq suivantes.