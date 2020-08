Calmejane leader pour son dernier Tour avec Total Direct Energie

En 2021, Lilian Calmejane portera les couleurs d’AG2R-La Mondiale, et c'est donc à son quatrième et dernier Tour de France pour Total Direct Energie que le coureur de 27 ans va participer à partir de samedi. Calmejane, vainqueur d’une étape en 2017, sera le leader de la formation dirigée par Jean-René Bernaudeau. "Il sera là en chasseur d’étape et pour réussir un coup », fait savoir l’équipe française. A ses côtés, Calmejane va pouvoir compter sur six compatriotes : le bizuth Mathieu Burgaudeau, Jérôme Cousin, Fabien Grellier, Romain Sicard, Anthony Turgis (qui auront la possibilité d'intégrer des échappées) et Geoffrey Soupe. Ce dernier sera le poisson-pilote du sprinteur de l’équipe, l’Italien Niccolò Bonifazio, qui devra tout donner lors des rares arrivées au sprint prévues lors de cette édition 2020. Le 2 juillet dernier, neuf coureurs Total Direct Energie avaient été présélectionnés pour le Tour de France, mais Julien Simon a dû déclarer forfait en raison d’une blessure, alors que l’Estonien de 33 ans Rein Taaramäe, onzième de la Grande Boucle en 2011, et qu’on annonce sur le départ, n’a finalement pas été retenu.



L’équipe Total Direct Energie pour le Tour de France : Niccolò Bonifazio (ITA), Mathieu Burgaudeau (FRA), Lilian Calmejane (FRA), Jérôme Cousin (FRA), Fabien Grellier (FRA), Romain Sicard (FRA), Geoffrey Soupe (FRA) et Anthony Turgis (FRA)