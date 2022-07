Bouchard et Laengen positifs et non-partants

Plus que six équipiers pour Pogacar

Le covid avait laissé tranquille les coureurs du Tour de France depuis le départ de Copenhague il y a huit jours, mais il a fait sa réapparition ce samedi... Alors que plusieurs coureurs avaient dû déclarer forfait à la dernière minute en raison d'un test positif, tous les abandons sur ce Tour 2022 avaient ensuite été la conséquence de chutes. Mais ce samedi, deux coureurs sont non-partants pour la 8eme étape, qui reliera Dole à Lausanne, suite à un test positif. Il s'agit du Français Geoffrey Bouchard, d'AG2R-Citroën, et du coéquipier norvégien de Tadej Pogacar, Vegard Stake Laengen d'UAE Emirates. « Durant l’étape vendredi, je ne me sentais pas bien.Je souhaite beaucoup de réussite à mes coéquipiers et je leur envoie toutes mes forces pour la suite du Tour de France », a déclaré Bouchard, qui occupait la 111eme du classement général à 30'44 de Tadej Pogacar ce samedi matin.Le Slovène, justement, va aborder la deuxième semaine du Tour avec seulement six équipiers, puisque Vegard Stake Laengen est contraint de rentrer chez lui. Classé à la 168eme place, à plus d'une heure de son leader, le Norvégien était membre de l'échappée du jour vendredi, avant de se relever, sa place étant plutôt aux côtés du maillot jaune qu'à l'avant de la course. Mais le couperet est tombé pour lui samedi matin : « Vegard avait été testé négatif vendredi matin dans le cadre de nos contrôles internes mais à l'arrivée de l'étape,», a déclaré Adriano Rotunno, le directeur médical de la formation émiratie. En attendant d'autres éventuels abandons, le peloton ne compte plus de 170 coureurs après sept étapes.