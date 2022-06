BikeExchange-Jayco : Sans Simon Yates, avec Groenewegen et Matthews

Heureusement, Groenewegen est de retour...

Un seul être vous manque et... vos ambitions ne sont plus du tout les mêmes. Avec Simon Yates aux manettes, l'équipe BikeExchange-Jayco pouvait viser le classement général.Le vainqueur du Tour d'Espagne 2018 a en effet décidé de se présenter sur la Vuelta au meilleur de sa forme et sans avoir besoin de recharger ses batteries auparavant, d'autant que le timing se serait avéré très serré.le 1er juillet prochain. Pour mener l'équipe, Brent Copeland, par défaut,, sachant que le Slovène Luka Mezgec, qui a participé aux deux dernières éditions du Tour, peut très bien lui aussi se muer en leader d'un jour.Il a d'ailleurs déjà coché la deuxième étape sur son agenda. "J'ai hâte de revenir sur le Tour de France. La dernière fois que je l'ai couru, c'était en 2019. J'attends avec impatience la deuxième étape au Danemark, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour qu'elle puisse finir au sprint", avoue le champion des Pays-Bas sur route en 2016, tandis que"Les victoires d'étapes seront notre principal objectif cette année." Yates, encore très en vue lors du dernier Giro avant de devoir abandonner, laissera assurément un grand vide.