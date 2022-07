Comme en 2017

BIKEEXCHANGE-JAYCO (AUS)

203. Luke Durbridge (AUS)

A quelques heures du départ de la 10eme étape, ce mardi au lendemain de la deuxième journée de repos, l'équipe BikeExchange-Jayco a annoncé que le coureur australien et premier abandon de l'équipe australienne depuis le départ de Copenhague ne se présenterait pas sur la ligne de départ de Morzine les Portes du Soleil. "Malheureusement, Luke Durbridge a été testé positif au Covid-19 ce matin (mardi). Il a de très légers symptômes et ne prendra pas le départ de la 10eme étape aujourd'hui (mardi)." Alors que la veille en marge de la journée de repos, l'UCI avait annoncé qu'aucun des tests de dépistage au Covid-19 auxquels s'étaient soumis tous les coureurs du peloton dimanche soir à Chatel à l'issue de la 9eme étape ne s'était révélé positif, Durbridge, de nouveau testé ensuite malgré de très légers symptômes, a rejoint les Français Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) et Guillaume Martin (Cofidis) comme le Norvégien Vegard Stake Laegen (UAE Emirates), coéquipier du maillot jaune et double vainqueur sortant Tadej Pogacar, sur la liste des coureurs testés positifs au Covid-19 depuis le départ.Une liste qui compte donc désormais quatre éléments après que le vice-champion du monde australien du contre-la-montre, 54eme du chrono inaugural de Copenhague le 1er juillet dernier, a lui aussi été contraint de jeter l'éponge.Durbridge, qui avait déjà abandonné en 2017 (dès la 2eme étape), participait cette année à sa huitième Grande Boucle. Depuis ses débuts sur la compétition, en 2014, il n'avait manqué qu'une édition : celle de la pandémie de Covid-19 en 2020.201. Michael Matthews (AUS)202. Jack Bauer (NZL), non-partant 10eme étape204. Dylan Groenewegen (PBS)205. Amund Grøndahl Jansen (NOR)206. Christopher Juul Jensen (DAN)207. Luka Mezgec (SLO)208. Nicholas Schultz (AUS)