Pérec et Agnel emboîteront le pas d'Hinault



Le départ du #TDF2021 approche à grands pas. 🏁 Du 26 juin au 18 juillet, nous sillonnerons les routes de France pour venir à votre rencontre. Nous avons hâte vous de retrouver ! pic.twitter.com/pgs8ug8a0P

— Century 21 France (@century21fr) June 18, 2021

Bernard Hinault, champion au grand coeur, épisode 5.Vendredi dernier, à la veille du Grand départ de la 108eme édition du Tour de France, depuis Brest,dans le cadre, là aussi pour la cinquième année de rang, de l'initiative solidaire « Un enfant, un vélo » mise en place par le réseau immobilier Century 21, partenaire officiel depuis 2017 de la plus célèbre course à étapes au monde. Cette fois, Grand départ en Bretagne oblige,Century 21, qui a remis plus de 500 vélos depuis qu'il a lancé cette initiative destinée à permettre aux enfants issus de familles modestes de goûter eux aussi aux plaisirs de ce vélo si cher à celui qui quarante plus tôt jour pour jour avait troqué son maillot de champion du monde pour le maillot jaune à Nice au soir de la 1ere étape du Tour 1981 pour décrocher à l'arrivée trois semaines plus tard son troisième succès sur la Grande Boucle.Ambassadeur de l'opération, le "Blaireau", qui milite depuis toujours pour le porte du casque à vélo et considère qu'il ne peut pas y avoir de plaisir dans la pratique sans sécurité, se charge également chaque année d'aider Century 21 à mettre l'accent sur la prévention et à sensibiliser les enfants aux règles de bonne conduite à vélo.Le 30 juin à Laval, la triple médaillée d'or du 400m remettra à son tour des vélos à des enfants du Secours Populaire dans le cadre de cette même initiative « Un enfant, un vélo ». Le 8 juillet, à Nîmes, le double champion olympique de Londres en 2012 (sur 200m nage libre et 4x100m nage libre) fera lui aussi un geste pour les enfants originaire de familles modestes.