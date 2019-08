Bernal: "Si vous me demandez où j'ai attaqué..."

Présent en conférence de presse vendredi, à la veille de la Clasica San Sebastian qu'il va disputer, Egan Bernal est revenu sur son sacre lors du récent Tour de France. Non sans une certaine difficulté à prendre du recul.

"Je sais que le Tour de France est l'une des courses les plus importantes. Je viens de la gagner, mais c'est un peu comme si je ne réalisais pas encore, a lâché le Colombien devant les journalistes. J'ai sans doute besoin de me poser quelques jours chez moi. J'ai besoin d'être au calme, de revenir à ma vie normale. Une fois que ce sera fait, je vais pouvoir réaliser que j'ai fait quelque chose de très, très important."

Et le Colombien de confier qu'il avait du mal à se remémorer précisément la teneur des étapes de la Grande Boucle: "J'aimerais vraiment m'installer dans mon canapé et revoir les étapes, l'endroit où j'ai attaqué. Si vous me demandez à quel endroit j'ai attaqué, je suis incapable de vous le dire. Je ne me souviens de rien. Mes coéquipiers me demandent: 'tu te souviens quand on a tourné à droite ?, mais pour moi c'est le trou noir. Donc j'aimerais revoir tout ça, analyser à froid comment ça s'est passé sur le Tour."