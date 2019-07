Egan Bernal est en passe de chiper à Jan Ullrich le titre de plus jeune vainqueur du Tour de France de l'après-guerre. Le Colombien aura dimanche 22 ans et 196 jours, alors que l'Allemand avait 23 ans lors de son succès en 1997.

Seuls deux coureurs ont remporté la Grande Boucle en étant plus jeune que Bernal, deux Français: Henri Cornet (19 ans et 355 jours en 1904) et François Faber (22 ans et 187 jours en 1909).