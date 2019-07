Bernal prolonge le règne Ineos

Egan Bernal avec le maillot jaune, main dans la main avec son coéquipier Geraint Thomas, en train de franchir la ligne d'arrivée à Val-Thorens. C'est l'image que l'on retiendra de cette 20e étape du Tour de France, qui aura permis à la Grande Boucle de livrer son verdict. Le Colombien remporte cette édition, et il est le premier coureur de son pays à inscrire son nom au palmarès de la plus grande course du monde, où il succède à Thomas, justement, son coéquipier, qui avait lui même pris la suite de Christopher Froome. Le règne d'Ineos se poursuit, celui de Bernal, peut-être, ne fait que commencer, du haut de ses 22 ans.

On l'a compris, Julian Alaphilippe a disparu du paysage. Le Français, héros de ce Tour, avait cédé sa précieuse tunique dorée la veille, après un règne de 14 jours, en deux temps. Il était encore deuxième du classement général à la veille de cette dernière étape raccourcie (59 kilomètres) en raison d'une météo dantesque. Mais l'ascension de Val-Thorens, 33 bornes à avaler, était trop longue pour un coureur qui a tant donné depuis le départ de Bruxelles, il y a déjà trois semaines. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step a perdu le contact à 13 kilomètres du sommet, mais il n'a pas explosé non plus. Après avoir perdu environ trois minutes sur cette ultime ascension, Alaphilippe terminera cinquième du classement général et ne montera pas sur le podium, dimanche, à Paris, sauf s'il est élu super-combatif, ce qui ne serait pas volé.

Nibali sauve son Tour

Le Français a été victime du train imposé à la Jumbo-Visma, qui voulait offrir à Steven Kruijswijk une place sur le podium, sa première dans un grand tour, à 32 ans. Le Néerlandais n'aura pratiquement pas placé une attaque de ce Tour de France, et il n'aura pas bougé durant ce dernier jour, ce qui a permis aux Ineos de signer un doublé dans la tranquillité, puisque Geraint Thomas termine deuxième. Seul Emanuel Buchmann a tenté quelque chose... à 800 mètres du sommet, trop tard pour espérer autre chose que de terminer au pied du podium.

On ne peut s'empêcher de se dire qu'avec un Thibaut Pinot en pleine possession à ses moyens, cette étape, cette fin de Tour, aurait ressemblé à autre chose que cet ultime épisode, au parcours et au scénario tronqué. Cela n'enlève rien toutefois au triomphe de Bernal, qui est allé chercher sa victoire à la pédale, dans le Galibier et dans l'Iseran, des géants du Tour. Mention spéciale aussi à Vincenzo Nibali, vainqueur d'étape après une échappée de grande classe, pour sortir de l'anonymat dans lequel il était plongé depuis trois semaines. Ce Tour épatant, surprenant, mémorable, imprévisible, n'aura pas manqué d'animateurs. C'est ce qu'il faut rappeler, car le classement général, froide copie de la hiérarchie, ne dit pas tout d'une course aussi longue et haletante.