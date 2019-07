Bernal :"Le maillot jaune, c'est un rêve pour moi"

Auteur d'une véritable démonstration dans le col de l'Iseran, lors de la 19e étape du Tour de France entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, Egan Bernal a lâché un à un tous les candidats à la victoire finale. Alors qu'il grêlait dans la descente vers Tignes, le Colombien venait, sans le savoir, de s'adjuger par la même occasion le maillot jaune de leader, puisque la course a été arrêtée en raison des conditions météo et les temps neutralisés au sommet de l'Iseran. "Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai attaqué, tout allait bien et on m'a dit de m'arrêter. Je ne voulais pas. Je disais non, pas maintenant, et on m'a dit que la course était finie, qu'elle était neutralisée. Je ne voulais pas m'arrêter car je ne savais pas ce qui s'était passé. Quand ils m'ont expliqué que j'avais le maillot jaune, je n'arrivais pas à y croire", a-t-il expliqué au micro de France Télévisions.

Désormais leader avant l'avant-dernière étape de montagne samedi entre Albertville et Val Thorens, le coureur d'Ineos est à une centaine de kilomètres de remporter son 1er Tour de France. "Ce qui compte c'est que maintenant j'ai le maillot jaune. C'est un rêve pour moi. Samedi, il y a encore une étape très dure, Nous ne sommes pas encore à Paris. Quand on m'a donné ce maillot et ce lion, j'avais envie de pleurer. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ce sera une grosse étape, nous n'avons pas encore gagné", a-t-il ajouté. Avec le maillot blanc du meilleur jeune sur les épaules, Egan Bernal peut réaliser un doublé qui n'a plus été accompli depuis Andy Schleck en 2010.