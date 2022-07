Belgique : Des médecins doutent des résultats des tests de dépistage

Tour de France COVID-19 tests not carried out properly, alleges Belgian medical body https://t.co/m3Ga9UyxKX

Le protocole en vigueur vivement contesté

Le Tour de France a-t-il un problème avec le coronavirus ? Alors que plusieurs coureurs ont dû quitter la course après avoir été testés positifs, le dernier en date étant Warren Barguil ce vendredi avant le départ de la 13eme étape, la vague de tests effectuée dimanche et lundi dernier a donné des résultats qui ont surpris beaucoup de monde. En effet, au travers d’un communiqué, l’Union Cycliste Internationale (UCI) a confirmé qu’aucun des coureurs ayant été soumis à l’examen a été testé positif au coronavirus. Des résultats qui ont été accueillis avec beaucoup de soulagement dans la caravane de la Grande Boucle mais les récentes annonces effectuées par les équipes, notamment du côté de la formation UAE Team Emirates, qui a perdu deux coureurs et son directeur sportif Joxean Matxin, font toujours craindre une situation similaire à celle vécue lors du dernier Tour de Suisse.Toutefois, en Belgique, ce sont les critiques qui pleuvent sur le protocole mis en place pour effectuer les tests le week-end dernier. Dans un communiqué, l’association des médecins du sport SKA a fait état d’échos venant de l’entourage de certains équipes concernant des prélèvements n’ayant pas été réalisés correctement et assure que les résultats doivent être pris « avec un sac de sel ». « Si les organisateurs de la plus grande course cycliste du monde gèrent les tests de dépistage du coronavirus, alors leur méthode dénuée de valeur doit être arrêtée, a ainsi déclaré le Dr Tom Teulingkx, président de la SKA. Dans le cas contraire, le mieux serait de ne pas organiser ces tests. Ils devraient être un soutien pour les médecins d’équipe, avec un contrôle des formations n’étant pas suffisamment strictes en matière de tests. Ces médecins doivent désormais répondre au laxisme des organisateurs. C’est le monde à l’envers. » La nouvelle vague de tests prévue le week-end prochain en amont de la troisième et dernière journée de repos est d’ores-et-déjà attendue.