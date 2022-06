B&B Hotels-KTM : Avec Rolland et Bonnamour comme chefs de file

Rous : "Etre opportunistes, c'est notre ADN"

Le directeur sportif de l'équipe B&B Hotels-KTM, invitée pour la troisième fois de suite par le directeur du Tour de France Christian Prudhomme et l'organisateur ASO, a fait du meilleur grimpeur du dernier Critérium et du Super-Combatif de la dernière édition alors qu'il découvrait l'épreuve ses deux chefs de file sur ce Tour de France qui s'élancera vendredi de Copenhague (Danemark). Et cela tombe bien, car, à en croire le communiqué de l'équipe qui se veut très offensif, au même titre que Rous rêve de voir ses protégés jouer de nouveau les trouble-fête entre le 1er et le 24 juillet prochain sur les route du Danemark puis de France. Frustrée par son début de saison, la formation chère à Jérôme Pineau semble avoir la ferme intention de se racheter pendant les trois semaines qui arrivent.Pour cela,, qui connaissent bien l'épreuve, mais aussi sur trois coureurs qui, eux, feront leurs débuts sur la Grande Boucle cette année : Jérémy Lecroq, l'Autrichien Sebastian Schönberger et l'Italien Luca Mozzato."En plaine comme sur des terrains plus accidentés", précise Rous, qui ne cache pas qu'il a composé son équipe dans ce sens. "Nous avons bâti un groupe homogène, capable de montrer sa solidarité dans les bordures ou les pavés et de jouer les francs-tireurs sur les étapes qui souriront aux échappés. Nous tâcherons d’être opportunistes, comme nous l’avons fait sur Paris-Nice ou le dernier Critérium du Dauphiné. C’est notre ADN et nous devons jouer sur ce registre : sortir du peloton, en ressortir quand c’est nécessaire, créer du mouvement." Et le mouvement, comptez sur les Glaz pour s'en charger.Luca Mozzato (ITA)Sebastian Schönberger (AUT)