Barguil et Andersen ne verront pas les Pyrénées

Déjà huit leaders au tapis

Il n'y a plus que 149 coureurs sur le Tour de France 2021 ! La chute de vendredi entre Nîmes et Carcassonne a fait des dégâts, contraignant notamment Simon Yates et Lucas Hamilton, les deux coureurs de BikeExchange, à abandonner, et Warren Barguil et Soren Kragh Andersen ont eux aussi été touchés. Si le leader d'Arkéa-Samsic et celui de DSM ont été en mesure de remonter sur leur vélo et finir l'étape, ils ne pourront pas repartir ce samedi, pour la 14eme étape entre Carcassonne et Quillan. "Malheureusement je ne serai pas au départ de la 14eme étape, que j’avais cochée car c’était une étape qui me correspondait, explique un Barguil ému dans une vidéo postée sur le compte Twitter de son équipe.J’ai des séquelles au niveau du dos, au niveau du fessier, j’ai du mal à forcer sur ma jambe droite. Donc avec l’équipe et le staff médical on a décidé que je ne partais pas ce matin. Forcément, c’est un gros crève-cœur pour moi. J’ai vécu beaucoup d’émotions sur ce Tour, et sur le Tour en général. C’est compliqué de se dire qu’on a deux victoires d’étapes (en 2017, ndlr) et d’abandonner au matin de la 14eme étape. Je ne suis pas quelqu’un qui abandonne comme ça normalement. Mais pour des raisons de santé, c’est important de savoir dire stop. Malheureusement, le peloton part sans moi ce matin, et je tâcherai de suivre les collègues et surtout de récupérer de cette chute et d’être opérationnel le plus rapidement possible pour moi et pour l’équipe."Le coureur de 29 ans, qui avait été pris dans la deuxième grosse chute de la 1ere étape, occupait la 47eme place du classement général, à 1h23 de Tadej Pogacar, et comptait bien profiter des Pyrénées pour briller, lui qui n'a pas fait mieux qu'une 29eme place, à Tignes, sur ce Tour 2021.Quant à Soren Kragh Andersen (26 ans), vainqueur de deux étapes l'an passé, il souffre d'un début de commotion cérébrale et le staff médical de son équipe lui a demandé de ne pas prendre le départ ce samedi. "Je suis vraiment déçu car je ne voulais pas quitter le Tour de France. Mais je sais que cette décision est la meilleure. J’espère que c’est la dernière malchance de l’équipe sur ce Tour, et je leur souhaite le meilleur pour la dernière semaine », a réagi celui qui disputait son quatrième Tour et était classé 97eme à 1h52 de Pogacar. Il ne reste donc plus que quatre coureurs au sein de l'équipe Arkéa-Samsic et cinq chez DSM. Et au total, ce sont déjà huit leaders d'équipes (ceux ayant le 1 dans le numéro de dossard : Roglic, Sagan, van der Poel, Ewan, Haig, Coquard et donc Barguil et Andersen) qui ont abandonné sur ce Tour 2021 assez incroyable.