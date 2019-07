Bardet s'empare du maillot à pois

Deuxième de la 18e étape du Tour de France, à Valloire, derrière Nairo Quintana, Romain Bardet s'est emparé du maillot à pois de meilleur grimpeur.

L'Auvergnat est passé en deuxième position au sommet de l'Izoard ainsi qu'au Galibier, pour porter son total à 86 points.

Il devance celui qui portait la tunique depuis deux semaines, Tim Wellens (74 pts), ainsi que Damiano Caruso (60 pts) et Nairo Quintana (58 pts), qui seront sans doute ses principaux adversaires.

- @LeTour - Étape 18 / Stage 18



La victoire n’était pas loin pour @romainbardet qui termine 2eme. Après un sacré raid il prend le @maillotapois. ⚪️ ⚪️



That was close ! @romainbardet finishes 2nd. But it takes the polka dot jersey ⚪️ ⚪️ #allezALM pic.twitter.com/ItIkB43g6F